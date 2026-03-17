Mason Greenwood se encuentra con Zinedine Zidane durante la visita de la plantilla del Marsella al nuevo centro de pádel de la leyenda del Real Madrid

La plantilla del Marsella visitó el lunes el centro Z5 Padel, tres días después de imponerse por 1-0 al Auxerre en la Ligue 1. Lo más destacado de la excursión fue la presencia de Zidane, el exjugador de la selección francesa y del Real Madrid. Durante la visita, se fotografió a Greenwood dándose la mano con el emblemático centrocampista mientras el equipo se reunía para una sesión de cohesión grupal. Beye organizó el viaje para recompensar a sus jugadores y mantener la moral alta durante una exigente campaña nacional, permitiéndoles relajarse y participar en una competición amistosa fuera del campo.