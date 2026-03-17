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Mason Greenwood se encuentra con Zinedine Zidane durante la visita de la plantilla del Marsella al nuevo centro de pádel de la leyenda del Real Madrid
Una reunión especial en Z5 Padel
La plantilla del Marsella visitó el lunes el centro Z5 Padel, tres días después de imponerse por 1-0 al Auxerre en la Ligue 1. Lo más destacado de la excursión fue la presencia de Zidane, el exjugador de la selección francesa y del Real Madrid. Durante la visita, se fotografió a Greenwood dándose la mano con el emblemático centrocampista mientras el equipo se reunía para una sesión de cohesión grupal. Beye organizó el viaje para recompensar a sus jugadores y mantener la moral alta durante una exigente campaña nacional, permitiéndoles relajarse y participar en una competición amistosa fuera del campo.
Las estrellas del Marsella se dan la mano con una leyenda
El club no tardó en compartir este momento memorable con sus seguidores. La cuenta oficial de Instagram del Marsella publicó varias fotografías en las que aparecía Zidane posando junto a las principales estrellas del equipo. «Hora del pádel. Cohesión, compañerismo y un ambiente acogedor en la cita», rezaba el pie de foto. «Tarde de pádel en compañía del marsellés más famoso del planeta. Gracias a Z5 Padel y a Monsieur Zinédine Zidane por su maravillosa acogida».
La impresionante racha de Greenwood
El delantero inglés Greenwood se encuentra en un gran estado de forma desde que en julio de 2024 se hizo oficial su traspaso definitivo desde el Manchester United por 26 millones de euros. En sus 38 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada, ha sumado la impresionante cifra de 25 goles y ocho asistencias, mientras que en el ámbito nacional ha marcado 15 goles en 25 partidos de la Ligue 1. En Europa, ha sumado tres goles en ocho partidos de la Liga de Campeones.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Marsella?
Con las pilas recargadas, la atención vuelve ahora a la liga nacional. El Marsella ocupa actualmente el tercer puesto de la clasificación de la Ligue 1 con 49 puntos, por detrás del líder, el París Saint-Germain, y del segundo clasificado, el Lens. Su reciente victoria por 1-0 sobre el Auxerre el viernes les mantiene firmemente en la lucha por los puestos de clasificación europea. Su próximo compromiso es un difícil partido en casa contra el Lille, quinto clasificado, el domingo. Tras ese encuentro, viajarán para enfrentarse al Mónaco el 5 de abril, antes de recibir al Metz unos días más tarde.
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