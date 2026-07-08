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Mason Greenwood podría fichar por el Marsella tras una nueva oferta
Un traslado lucrativo a Turquía
El Fenerbahçe está a punto de fichar a Greenwood, mientras el Marsella negocia su salida. Según RMC Sport, las conversaciones entre ambos clubes avanzan desde el final de la temporada 2024-25.
Aunque el Atlético de Madrid intentó ficharlo con un proyecto deportivo atractivo, la oferta económica turca inclinó la balanza. Greenwood está a punto de firmar un contrato de cuatro años en Estambul, con un salario neto de 10 millones de euros por temporada.
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Estructura financiera compleja
En verano de 2024, Greenwood pasó del United al Marsella con una cláusula de reventa que garantizaba al club inglés parte de un futuro traspaso. Para evitarla, el Fenerbahçe negoció por separado con el Marsella y el United, mientras el Atlético de Madrid lo hizo solo con el Marsella. En cambio, el club turco dividió las conversaciones: habló por separado con OM y United para saldar las deudas de cada uno.
El fichaje del delantero inglés se cifra en 42 millones de euros, bonus incluidos, lo que cubre el porcentaje de reventa del Manchester United. Contra lo informado, el Marsella no retiene el 60 % del jugador: el nuevo acuerdo le garantiza unos 30 millones netos una vez completada la operación.
Tensiones entre bastidores
A pesar del talento de Greenwood, el Marsella lo traspasó por motivos económicos: su alto salario lastimaba la masa salarial. Tras acordar la base financiera con el Fenerbaçe, el club francés implicó al United para definir el reparto de ingresos y cerrar la operación.
Además, el descontento con su actitud y compromiso durante la temporada aceleró la decisión de venderlo pese a su potencial. La operación la dirigió el nuevo director deportivo, Gregory Lorenzi, como parte de su plan para renovar la plantilla.
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A Greenwood le esperan retos europeos tras una temporada estelar
Greenwood brilló en la temporada 2025-26 con el Marsella: marcó 26 goles y dio 11 asistencias en 45 partidos. Sus actuaciones ayudaron al equipo a acabar quinto en la Ligue 1 y a clasificarse para la Europa League. Su posible nuevo club, el Fenerbahçe, acabó subcampeón por detrás del Galatasaray y jugará la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones.
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