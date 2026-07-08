Mason Greenwood podría fichar por el Marsella tras una nueva oferta

El Fenerbahçe está a punto de fichar a Greenwood, mientras el Marsella negocia su salida. Según RMC Sport, las conversaciones entre ambos clubes avanzan desde el final de la temporada 2024-25.

Aunque el Atlético de Madrid intentó ficharlo con un proyecto deportivo atractivo, la oferta económica turca inclinó la balanza. Greenwood está a punto de firmar un contrato de cuatro años en Estambul, con un salario neto de 10 millones de euros por temporada.



