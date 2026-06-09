Mason Greenwood llega a un acuerdo con la Roma a pesar de los fuertes rumores que lo vinculaban con el Fenerbahçe

La Roma ha avanzado en el fichaje de Greenwood tras acordar las condiciones personales con el delantero del Marsella. Según el *Corriere dello Sport*, el jugador de 24 años ha aceptado recalar en el Estadio Olímpico. El contrato propuesto incluye un salario neto inicial de 4 millones de euros más bonificaciones por rendimiento.

La propiedad romanista quiere reforzar la plantilla y ve en Greenwood un objetivo clave para el ataque. No obstante, el traspaso aún no está cerrado: el Marsella valora al jugador en unos 55 millones de euros, y la Roma prepara una oferta inicial de unos 40 millones.