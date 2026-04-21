Mason Greenwood «irrita a los entrenadores con su actitud despreocupada» en el Marsella y podría entrar en la lista de transferibles

El exdelantero del Manchester United ha marcado 15 goles y dado seis asistencias en la Ligue 1 esta temporada, pero su aparente falta de esfuerzo en los últimos entrenamientos y partidos irrita a los entrenadores.

Según RMC Sport, el inglés se rindió durante la reciente derrota 2-0 ante el Lorient y mostró poca conexión con sus compañeros. Este cambio en su lenguaje corporal ha llevado al club a valorar incluirlo en la lista de transferencias este verano para sacar partido de su valor de mercado. Habib Beye, que reemplazó a Roberto De Zerbi como entrenador, ya ha implementado sesiones de entrenamiento dobles para mejorar la disciplina del plantel.