Mason Greenwood habla sobre su relación con el entrenador del Marsella, Habib Beye, tras marcar el gol decisivo contra el Le Havre

Tras el intenso escrutinio mediático, Greenwood mostró su apoyo al entrenador tras ganar fuera de casa. El exdelantero del Manchester United se fundió en un simbólico apretón de manos con Beye en la banda después de su gol, gesto que desmintió los rumores de tensión. Pese a que su etapa en el sur de Francia parece llegar a un final complicado, Greenwood reafirmó su lealtad al cuerpo técnico.

Tras el partido declaró a Ligue 1+: «Hoy lo dimos todo. Las últimas semanas fueron duras y los medios hablaron mucho, pero Habib es un buen tipo. Creo en él y él cree en mí. Tuve una lesión leve contra el Lille; quizá volví demasiado pronto, pero hoy me sentí al 100 %».







