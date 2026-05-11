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Mason Greenwood habla sobre su relación con el entrenador del Marsella, Habib Beye, tras marcar el gol decisivo contra el Le Havre
Greenwood acalla los rumores
Tras el intenso escrutinio mediático, Greenwood mostró su apoyo al entrenador tras ganar fuera de casa. El exdelantero del Manchester United se fundió en un simbólico apretón de manos con Beye en la banda después de su gol, gesto que desmintió los rumores de tensión. Pese a que su etapa en el sur de Francia parece llegar a un final complicado, Greenwood reafirmó su lealtad al cuerpo técnico.
Tras el partido declaró a Ligue 1+: «Hoy lo dimos todo. Las últimas semanas fueron duras y los medios hablaron mucho, pero Habib es un buen tipo. Creo en él y él cree en mí. Tuve una lesión leve contra el Lille; quizá volví demasiado pronto, pero hoy me sentí al 100 %».
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Beye responde a las mentiras de los medios
El entrenador del Marsella, Beye, rechazó las versiones sobre tensiones en su plantilla. Aseguró que no hay nada que explicar y agradeció a Greenwood su gesto de unidad en el partido.
Beye añadió: «No hay nada que explicar... La imagen es bonita y quizá necesaria tras todo lo que se ha dicho... Cuando veo las mentiras sobre mí y mis jugadores, cuando oigo que he tenido un enfrentamiento o que he suspendido el entrenamiento por culpa de Mason Greenwood, eso es lo que me entristece en esta profesión, donde ya nada se verifica. Es una carrera por difundir desinformación y mentiras. Lo que hizo Mason fue simbólico, le doy las gracias por ello, no tenía por qué hacerlo».
Una temporada llena de retos en el Velódromo
El ambiente en el Marsella ha estado tenso las últimas semanas, empeorado por un castigo en las instalaciones de entrenamiento. Greenwood admitió que jugar aquí sigue siendo una «gran experiencia», pese al ruido externo y la presión interna. Elogió a la afición antes del partido clave contra el Rennes, quinto clasificado: «La afición es increíble. Es un final de temporada importante con un gran reto contra un equipo muy bueno. Vamos a luchar hasta el final».
La victoria supone un impulso clave para un equipo que ha luchado por la regularidad. Beye subrayó su respeto profesional por Greenwood: «Tengo una relación excelente con él y le admiro como jugador. Esta noche lo dio todo y fue recompensado, al igual que el equipo, y eso es lo más importante».
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El futuro del delantero sigue siendo incierto
Pese a la solidaridad mostrada, persisten las dudas sobre el futuro de Greenwood en la Ligue 1. Se le vincula con varios grandes europeos, mientras el Marsella intenta equilibrar sus cuentas de cara a una posible reestructuración veraniega. Con un partido por jugarse, el foco está en lograr la clasificación europea, pero los rumores sobre Greenwood y el club probablemente durarán hasta que abra el mercado.