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Mason Greenwood envía un emotivo mensaje de despedida a la afición del Marsella tras cerrar su fichaje por el Fenerbahçe por 39 millones de euros
Greenwood se despide de la selección francesa
Pocas horas después de que el Fenerbahçe confirmara su fichaje, Greenwood se despidió del Marsella en redes. El delantero recordó sus dos temporadas en el Stade Vélodrome y agradeció el apoyo recibido.
En sus redes escribió: «Ahora que mi etapa en el Olympique de Marsella termina, gracias por todo. Ha sido un privilegio representar este club. A la afición, gracias por vuestro apoyo; siempre lo recordaré. Le deseo mucho éxito al club. Gracias, Marsella».
- AFP
Una gran operación financiera
El club turco ha anunciado oficialmente el fichaje de Greenwood con un contrato de cuatro años, con lo que el futuro del jugador queda vinculado a Estambul. El Fenerbahçe ha acordado con el Marsella una cantidad de traspaso de 39 millones de euros, que se abonarán a lo largo de tres años en cuotas iguales. Esta operación supone una importante apuesta económica por parte del equipo de la Super Lig, que busca construir una plantilla capaz de dominar la liga nacional.
El director deportivo del Marsella, Gregory Lorenzi, confirmó que el club obtuvo lo que buscaba económicamente y decidió aprovechar el alto valor de mercado del delantero tras dos temporadas destacadas.
Una etapa fructífera en la Ligue 1
En Francia, Greenwood brilló: en su debut marcó 22 goles y dio 6 asistencias en 36 partidos, clasificando al Marsella para la Liga de Campeones. Luego anotó 26 goles y aportó 11 asistencias en 45 encuentros.
Su gran nivel atrajo al Atlético de Madrid, que lo veía como sucesor de Antoine Griezmann. Pero las negociaciones se rompieron y el Fenerbaçe aprovechó para ficharlo por 39 millones de euros.
- Getty
¿Qué le depara el futuro a Greenwood?
Greenwood viajará a Estambul para unirse a sus nuevos compañeros del Fenerbahçe y empezar la pretemporada. El delantero querrá adaptarse rápido y seguir marcando goles en la primera división turca. Los aficionados del club esperan que su fichaje estrella los acerque al título cuando arranque la liga.
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