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«¡Más unidos que nunca!»: Elliot Anderson asegura que las acusaciones financieras y los insultos de «tramposos» espolearon a las figuras del Manchester City en la victoria ante el Liverpool
El Manchester City silencia a la afición de Anfield tras el veredicto financiero
Una comisión independiente declaró recientemente al Manchester City culpable de infracciones financieras y dictaminó que el club utilizó contratos fraudulentos para inflar sus ingresos en 830 millones de libras (1.000 millones de dólares) durante un periodo de nueve años. Aunque el club del Etihad ha recurrido el fallo, recibió una reacción hostil inmediata en su visita a Anfield, donde la afición local lo llamó «tramposo» a gritos.
Pese al recibimiento feroz y la intensa presión del Liverpool, los hombres de Enzo Maresca resistieron durante la primera hora. El partido cambió radicalmente tras la expulsión de Ryan Gravenberch. El City aprovechó rápidamente la superioridad numérica: Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki marcaron en un lapso demoledor de 13 minutos para sellar una victoria por 3-0.
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Anderson revela una nueva mentalidad de fortaleza asediada
Anderson, que llegó en un traspaso estival de 116 millones de libras (154 millones de dólares) y recibió el premio al mejor jugador del partido en Merseyside, asegura que la plantilla utiliza las críticas generalizadas como motivación.
«Estamos todos muy unidos, más unidos que nunca, y creo que tenemos que estarlo», explicó Anderson tras el pitido final. «Tenemos que mantenernos unidos. Creo que eso nos une aún más. Te da la determinación para salir aquí, con todo el mundo en tu contra, y derrotarlos, que es lo que hicimos».
Al reflexionar sobre el ambiente hostil y la ejecución del plan táctico del City, el internacional inglés añadió: «[En la] segunda parte mostramos mucha más calidad [que] en la primera. Había mucho ruido en la primera parte, pero conseguimos acallarlos en la segunda, ejecutamos mejor el plan y marcamos tres goles realmente buenos».
El inicio perfecto continúa con Maresca al mando
La contundente victoria sobre el Liverpool prolongó el inicio impecable del Manchester City en la Premier League. El equipo de Maresca suma ya seis triunfos consecutivos, mantiene un pleno de victorias y aventaja en tres puntos a sus perseguidores al frente de la tabla.
Anderson también está construyendo un notable historial personal en Anfield. Después de ganar allí dos partidos consecutivos durante su etapa en el Nottingham Forest, este último resultado supone su tercera victoria seguida como visitante en el feudo del Liverpool.
«Disfruto mucho del ambiente aquí y también de ganar aquí. Es un lugar que me trae suerte», comentó. «Tenemos jugadores extraordinarios y un entrenador extraordinario, así que solo vamos a mejorar, y tengo ganas de que así sea».
- AFP
La lucha por el título continúa en medio del ruido
Con el fallo financiero acaparando los titulares, el City debe prepararse para recibimientos igual de hostiles por todo el país mientras busca mantener su lucha por el título nacional. Su capacidad para aislarse del ruido y desmantelar sin piedad a un rival de primer nivel como el Liverpool lanza un claro aviso al resto de la liga. Maresca exigirá que mantengan esa misma mentalidad de equipo asediado de ahora en adelante, con el objetivo de aprovechar su dominante inicio de temporada.
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