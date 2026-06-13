Por tanto, el equipo jugará con diez jugadores durante más tiempo mientras el jugador lesionado espera.

Antes, los jugadores debían permanecer fuera del terreno de juego 30 segundos antes de reingresar.

Tratamiento de lesiones en el terreno de juego

Si tarda más, el suplente deberá esperar 1 minuto antes de ingresar (en la siguiente interrupción).

Los sustituidos deben salir en 10 segundos .

Antes no había límite para salir.

Saque de puerta: se concede un córner al rival.

Saque de banda: la posesión pasa al equipo contrario.

Se aplicará una cuenta regresiva estricta de 5 segundos y la regla de inversión de la reanudación ante tácticas dilatorias.

Antes, los árbitros solo advertían o mostraban tarjetas amarillas por pérdidas de tiempo prolongadas.

Reanudaciones con saque de banda y saque de puerta

Así se reducen las expulsiones injustas por errores en esas amonestaciones.

Ahora debe revisar las decisiones que lleven a una segunda amarilla y la consiguiente roja.

Antes, el VAR no podía revisar las segundas amarillas.

Ahora hay directrices claras que distinguen según la fuerza e intención de la acción.

Antes, las sanciones no tenían un criterio único entre amonestación y expulsión directa.

Se pita falta dentro del área de penalti para proteger al portero.

Se sancionará a cualquier atacante que obstaculice al portero sin intención de jugar el balón.

Antes se ignoraban a menos que hubiera un impacto fuerte o agresión clara.

Infracciones por agarrar

El umbral de contacto en jugadas a balón parado se consideraba demasiado indulgente.

Se reconoce mejor en el campo las acciones de retención ajenas al juego que afectan claramente a un atacante.