Según la revista «kicker», el jugador de 29 años es favorito para ser el tercer capitán del Dortmund la próxima temporada, tras la marcha de Julian Brandt.
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Más responsabilidad y un gran aumento salarial esperan al jugador de la selección alemana en el BVB
Su contrato no se renovó tras siete años en el club. Aun así, Brandt asumió un papel de liderazgo, solo por detrás del capitán Emre Can y del vicecapitán Nico Schlotterbeck.
Ahora Anton asumirá ese rol. Su ascenso podría incluir un notable aumento salarial —se informa que cobra unos 5,5 millones de euros al año— y un nuevo contrato que reconozca su «estatus como jugador clave», según el informe.
Su actual contrato vence el 30 de junio de 2028, pero la extensión podría llevarlo hasta 2030. Las conversaciones comenzarán en las próximas semanas.
- Getty Images
El Manchester United está interesado en Anton.
Es probable que firme, pues Anton se siente muy a gusto en el BVB. Aun así, su situación como internacional despierta interés: se rumorea que el Manchester United ya se ha puesto en contacto con él y lo ve como el refuerzo ideal para su defensa.
Bajo la dirección de Niko Kovac, Anton se ha vuelto imprescindible en el BVB: la temporada pasada jugó 44 partidos y marcó tres goles.
Sus buenas actuaciones le valieron la convocatoria de Julian Nagelsmann para el Mundial, donde entró como suplente en dos partidos: ante Curazao y Paraguay.
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