A menos de dos meses del Mundial, la Federación Saudí destituyó al francés Hervé Renard y nombró al griego Georgios Donis en un momento delicado.

La decisión llegó tras la concentración de marzo, donde perdieron 4-0 con Egipto y 1-2 con Serbia, resultados que generaron dudas sobre su rendimiento en la Copa.

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La apuesta era arriesgada: Donis no tuvo tiempo para desarrollar su proyecto y debió lograr resultados inmediatos en el torneo más difícil.

Pese a ello, en poco tiempo el técnico heleno devolvió parte de la confianza a la afición tras una mejoría en los últimos amistosos.