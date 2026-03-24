«¡Más que mi propia madre!» - Riccardo Calafiori revela las «constantes» llamadas de Gennaro Gattuso al hablar de la «estupenda» cena que tuvo con el seleccionador de Italia

Gattuso, exentrenador del AC Milan y del Nápoles, ha pasado los últimos meses viajando por toda Europa para mantener el contacto personal con su plantilla de cara a la repesca de clasificación para el Mundial, un nivel de dedicación que sin duda ha calado hondo entre sus jugadores. Calafiori, que ha sufrido varias lesiones recientemente en el Arsenal, señaló que el entrenador estuvo siempre presente durante su recuperación.

Desde el centro de entrenamiento de Coverciano, en Italia, Calafiori habló sobre la frecuencia de sus conversaciones. «En los últimos meses he sabido más de él que de mi madre», dijo Calafiori el martes.

«Cuando estaba de baja o no jugaba tanto, me llamaba constantemente. Y la cena con él fue estupenda. Nos dio la oportunidad de estar juntos. Fue como una cena entre amigos».







