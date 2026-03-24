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«¡Más que mi propia madre!» - Riccardo Calafiori revela las «constantes» llamadas de Gennaro Gattuso al hablar de la «estupenda» cena que tuvo con el seleccionador de Italia
El enfoque práctico de Gattuso en la gestión
Gattuso, exentrenador del AC Milan y del Nápoles, ha pasado los últimos meses viajando por toda Europa para mantener el contacto personal con su plantilla de cara a la repesca de clasificación para el Mundial, un nivel de dedicación que sin duda ha calado hondo entre sus jugadores. Calafiori, que ha sufrido varias lesiones recientemente en el Arsenal, señaló que el entrenador estuvo siempre presente durante su recuperación.
Desde el centro de entrenamiento de Coverciano, en Italia, Calafiori habló sobre la frecuencia de sus conversaciones. «En los últimos meses he sabido más de él que de mi madre», dijo Calafiori el martes.
«Cuando estaba de baja o no jugaba tanto, me llamaba constantemente. Y la cena con él fue estupenda. Nos dio la oportunidad de estar juntos. Fue como una cena entre amigos».
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Una cena repleta de estrellas en Londres
Las sesiones de integración no solo han contado con la presencia del entrenador. Gattuso ha estado acompañado por figuras destacadas del fútbol italiano durante sus visitas, entre ellas el jefe de la delegación de la selección nacional, Gianluigi Buffon, y el segundo entrenador, Leonardo Bonucci. El trío se reunió recientemente con Calafiori en Londres, lo que ha permitido al joven defensa aprovechar una gran experiencia en la que inspirarse mientras afronta su primera temporada en la Premier League.
El ambiente en estas reuniones parece girar tanto en torno a la tutoría como a la táctica. «Se compartieron muchas anécdotas futbolísticas, porque los tres tienen muchas», reveló Calafiori.
Luchando por ganarse minutos en el Emirates
La situación de Calafiori en el club se ha complicado en las últimas semanas. Tras un comienzo brillante en el Arsenal tras su fichaje procedente del Bolonia, una lesión muscular a finales de diciembre le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante un mes. En su ausencia, Piero Hincapié se ha convertido en una opción fiable para Mikel Arteta, lo que significa que el italiano ya no tiene asegurada la titularidad en el equipo líder de la Premier League.
A pesar de la competencia nacional, Calafiori sigue centrado en el panorama general. El Arsenal cuenta actualmente con una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City en la lucha por el título, aunque recientemente sufrió un revés al caer derrotado en la final de la Copa de la Liga inglesa.
Para el defensa, recuperar la plena forma física es una prioridad mientras se prepara para sus compromisos internacionales. «Tenemos que prepararnos como si fuera un partido normal. Sabemos lo delicado que es», afirmó Calafiori.
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El sueño de clasificarse para el Mundial
La presión sobre la selección italiana es enorme. Tras quedarse fuera de los dos últimos Mundiales tras sufrir sorprendentes derrotas en la repesca ante Suecia y Macedonia del Norte, el país está ansioso por asegurarse una plaza en el próximo torneo que se celebrará en Norteamérica. Para ello, primero deben imponerse a Irlanda del Norte en Bérgamo antes de enfrentarse a Gales o a Bosnia-Herzegovina.