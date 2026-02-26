¡Más problemas con las lesiones para el Barcelona! Frenkie de Jong se enfrentará a varias semanas de baja tras su último contratiempo

Si se confirma el plazo de recuperación de tres a cuatro semanas, De Jong se perderá una serie de partidos muy exigentes. Se espera que el centrocampista se pierda hasta siete partidos, incluida la decisiva vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Además, no estará disponible para los dos partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones, en los que el Barça se enfrentará al París Saint-Germain o al Newcastle United. En La Liga, el Blaugrana tendrá que afrontar complicados encuentros contra el Villarreal, el Athletic Club, el Sevilla y el Rayo Vallecano sin su principal creador de juego.

Hay una pequeña esperanza de que se produzca un milagroso regreso a tiempo para el partido de vuelta de la Champions League en el Camp Nou, previsto para mediados de marzo. Sin embargo, prevalece el pesimismo sobre una recuperación tan rápida, y es probable que también se vea obligado a retirarse de la selección holandesa durante el próximo parón. El equipo médico está procediendo con cautela, ya que apresurar el regreso del centrocampista podría provocar una recaída que podría poner fin a su campaña nacional, un riesgo que el club no está dispuesto a correr dada su historia de problemas en los tobillos y los músculos.