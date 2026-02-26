Getty Images Sport
¡Más problemas con las lesiones para el Barcelona! Frenkie de Jong se enfrentará a varias semanas de baja tras su último contratiempo
De Jong se enfrenta a un mes de baja por una rotura muscular.
Según la información obtenida por Sport y Marca, se teme que el jugador de 28 años haya sufrido una rotura muscular. Si el pronóstico inicial se confirma, el centrocampista podría pasar entre tres y cuatro semanas en la enfermería. Es un golpe devastador para un jugador que recientemente reafirmó su compromiso con el gigante catalán, y este contratiempo llega en el peor momento posible para el Barcelona. Ahora que la temporada entra en su fase más crítica, tanto en la competición nacional como en la europea, Flick se encuentra con un quebradero de cabeza táctico que resolver en el centro del campo.
Los partidos que De Jong se perderá
Si se confirma el plazo de recuperación de tres a cuatro semanas, De Jong se perderá una serie de partidos muy exigentes. Se espera que el centrocampista se pierda hasta siete partidos, incluida la decisiva vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Además, no estará disponible para los dos partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones, en los que el Barça se enfrentará al París Saint-Germain o al Newcastle United. En La Liga, el Blaugrana tendrá que afrontar complicados encuentros contra el Villarreal, el Athletic Club, el Sevilla y el Rayo Vallecano sin su principal creador de juego.
Hay una pequeña esperanza de que se produzca un milagroso regreso a tiempo para el partido de vuelta de la Champions League en el Camp Nou, previsto para mediados de marzo. Sin embargo, prevalece el pesimismo sobre una recuperación tan rápida, y es probable que también se vea obligado a retirarse de la selección holandesa durante el próximo parón. El equipo médico está procediendo con cautela, ya que apresurar el regreso del centrocampista podría provocar una recaída que podría poner fin a su campaña nacional, un riesgo que el club no está dispuesto a correr dada su historia de problemas en los tobillos y los músculos.
Un importante revés táctico para Hansi Flick
Esta lesión supone un importante revés para Flick. Por primera vez en meses, con la excepción de Andreas Christensen, el entrenador disponía de toda la plantilla al completo. El vacío que deja De Jong es especialmente frustrante porque llega justo cuando el equilibrio del centro del campo del equipo empezaba a parecer perfecto tras el regreso de Pedri. De Jong había recuperado recientemente su mejor forma y había marcado su primer gol de la temporada en la victoria por 3-0 del domingo sobre el Levante, pero ese impulso se ha visto interrumpido de forma abrupta.
Antes del regreso de Pedri contra el Levante, De Jong había tenido que asumir una enorme carga defensiva y creativa. A menudo actuaba como pivote en solitario, apoyado por Fermín López y Dani Olmo, al tiempo que ayudaba a jóvenes talentos como Marc Bernal. Cuando Bernal jugaba como centrocampista más posicional, De Jong tenía libertad para avanzar hacia zonas más adelantadas, un papel que se adaptaba a su perfil físico y a su capacidad para llevar el balón. Ahora, Flick debe reevaluar toda su configuración justo cuando el equipo estaba desarrollando una identidad clara y un estilo de juego fluido.
Gestionar la carga de trabajo sin el holandés
El regreso de Pedri debía ser la mejor noticia posible para el capitán del Barcelona, ya que ambos han demostrado en numerosas ocasiones una comprensión telepática sobre el terreno de juego. Con De Jong fuera de juego durante el próximo mes, la presión recae ahora sobre los hombros del héroe español. Flick se enfrenta a un delicado equilibrio, especialmente con Pedri recién recuperado de una lesión que le ha mantenido un mes fuera de los terrenos de juego y sin expectativas de jugar todos los minutos de todos los partidos.
La flexibilidad táctica de Flick se pondrá a prueba como nunca antes. La ausencia de De Jong deja al equipo sin su mejor jugador de transición y su principal fuente de progresión del balón. Opciones como Marc Casado y el versátil Eric García podrían ser reclutadas para llenar el vacío, pero ninguna ofrece la combinación única de resistencia a la presión y cobertura defensiva que proporciona el holandés. Mientras el equipo médico continúa con sus evaluaciones, los fieles del Barcelona cruzarán los dedos para que las alarmas no señalen una crisis que altere la temporada.
