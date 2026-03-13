¿Más motivación? La exestrella del West Ham admite que los Hammers querrán enviar a los Spurs, que están pasando por un mal momento, a la segunda división, a medida que se intensifica la lucha por el descenso en la Premier League

Otro exdelantero de los Hammers, Jeremie Aliadiere, declaró recientemente aGOAL que el West Ham y los Spurs deben evitar caer en la idea de que son «demasiado buenos para descender». El francés afirmó: «Es un problema y yo estuve en un equipo que descendió, el Middlesbrough, cuando bajamos de categoría y pensaba que éramos demasiado buenos para descender. Pero cuando te arrastran a ese nivel, ya no hay fútbol, ya no hay calidad, ya no hay talento. Todo se reduce al esfuerzo, a creer y a luchar. Luchar como una unidad, como un grupo, y ese es el problema.

«Miro también al Tottenham y, obviamente, sin faltar al respeto al otro equipo de Londres, ese es el problema que tienen. Hay jugadores allí que piensan que son demasiado buenos para descender, pero son ustedes los que han llevado al equipo a esta situación, así que tienen que sacarlo de ella.

«Como jugador, cuando piensas “Soy demasiado bueno para este club, soy demasiado bueno para esta batalla”, es un problema porque no estás pensando en lo que hay que pensar. Lo que hay que pensar es: “Tengo a mi equipo ahí, tengo que sacarlos de esto. Chicos, tenemos que mantenernos unidos y salir de esto, salvar a este club que nos ha dado tanto. No podemos hundir a este club».

«Esa es una fuerza mental individual enorme que hay que tener como jugador y como club, y a veces los entrenadores hacen todo lo que pueden, pero no son ellos los que juegan cada fin de semana. Obviamente, ellos toman la decisión sobre el once inicial, pero al final del día, son los once hombres que están en el campo los que tienen que jugar unos por otros, ayudarse mutuamente y darlo todo. Cuando estás ahí abajo, en cada partido, solo hay que luchar: con todo el fuego del mundo».

Tanto el West Ham como el Tottenham tienen por delante partidos difíciles este fin de semana: los Hammers se preparan para recibir al Manchester City, que lucha por el título, el sábado, mientras que los Spurs afrontan un complicado desplazamiento al campo del vigente campeón, el Liverpool, el domingo.