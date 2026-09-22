El Manchester United ha tenido un inicio frustrante en la presente temporada, con solo dos victorias en sus primeros siete partidos en todas las competiciones. Este lento arranque refleja directamente sus problemas de la pasada campaña.

El Manchester United ocupa actualmente la 12.ª posición en la clasificación de la Premier League y no ha ganado en sus últimos tres partidos. Su último tropiezo llegó el domingo, al empatar 1-1 contra el Fulham en Craven Cottage, donde Cunha rescató un punto con un igualada crucial.

A pesar de la creciente presión sobre Michael Carrick y su plantilla, el delantero brasileño sigue confiando. No tardó en destacar que el United se encontró en una situación aún más complicada la pasada temporada antes de acabar asegurando el tercer puesto en la liga.



