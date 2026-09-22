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«¡Más loco que este!»: Matheus Cunha responde a los críticos del Manchester United y descarta el «ruido» del descenso al Championship
Un comienzo lento ya habitual del United
El Manchester United ha tenido un inicio frustrante en la presente temporada, con solo dos victorias en sus primeros siete partidos en todas las competiciones. Este lento arranque refleja directamente sus problemas de la pasada campaña.
El Manchester United ocupa actualmente la 12.ª posición en la clasificación de la Premier League y no ha ganado en sus últimos tres partidos. Su último tropiezo llegó el domingo, al empatar 1-1 contra el Fulham en Craven Cottage, donde Cunha rescató un punto con un igualada crucial.
A pesar de la creciente presión sobre Michael Carrick y su plantilla, el delantero brasileño sigue confiando. No tardó en destacar que el United se encontró en una situación aún más complicada la pasada temporada antes de acabar asegurando el tercer puesto en la liga.
- Craig Mercer
Cunha responde al ruido sobre el «Championship»
Al reflexionar sobre su campaña de debut en Old Trafford, Cunha señaló que la presión externa fue considerablemente más dura el año pasado. El brasileño recalcó que la plantilla ya ha demostrado su capacidad para rehacerse de la adversidad inicial.
«La temporada pasada fue mi primera temporada aquí, y quizá fue más loca que esta», explicó Cunha. «Había mucho ruido a nuestro alrededor, una temporada sin Champions League. Puede que la gente dijera: “Oh, el United va a bajar al Championship” o algo así».
El delantero destacó la resiliencia necesaria para hacer callar a esos escépticos. «Y luego, al final del día, terminamos terceros, ¿sabes? Siento que dentro de nosotros todavía hay mucha confianza, sabemos lo que hacemos, toda la fe está dentro», añadió.
Aprovechando el parón internacional
Tras el empate en Londres, el United entra ahora en un largo parón internacional de tres semanas. Aunque la plantilla está deseando corregir de inmediato sus errores sobre el terreno de juego, la pausa en la competición doméstica podría proporcionar el reinicio necesario para los hombres de Carrick.
Cunha admitió su frustración personal por tener que esperar al próximo partido, pero reconoció los beneficios a largo plazo del parón. «Estoy muy ansioso por jugar el siguiente», admitió la estrella de 27 años. «Por supuesto, cuando no ganas, tienes esa sensación de querer jugar el siguiente para ganar y volver a sentir que todo va bien.
«Pero sí, quizá sea el momento de estar tranquilos, de poner las ideas en el lugar correcto, de volver. Y entonces, por supuesto, podría ser un gran mes».
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Un exigente calendario de octubre espera
Cuando el fútbol nacional se reanude en octubre, el United afrontará un tramo de partidos crítico que podría definir el rumbo de su temporada. El Manchester United tendrá que encontrar su ritmo de inmediato mientras se prepara para una exigente serie de encuentros contra el Tottenham, el Atlético de Madrid y el Como.
Superar este complicado periodo exigirá una gran mejora en el rendimiento. Carrick debe aprovechar este parón para corregir los fallos tácticos y reconstruir la confianza, asegurándose de que su equipo pueda repetir la espectacular resurrección de la temporada pasada.
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