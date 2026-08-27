Con Hurzeler al mando, todo es posible. El exentrenador del Brighton, McGhee, en declaraciones realizadas en colaboración con la galería «Brighton & Hove Albion: Stand or Fall», que celebra los 125 años de historia del club, dijo a GOAL al ser preguntado por el alemán nacido en Texas que lleva las riendas en el Amex: «He llegado a conocerle un poco y lo que veo es a un tipo que no tiene edad, en el sentido de que tiene toda la concentración, confía en lo que está haciendo y en lo que quiere hacer sin ser, en ningún caso, excesivamente confiado o arrogante.

«Sabe lo que hace. Tienen un entrenador brillante en Fabian y no va a hacer más que mejorar.

«Esto es su entrada en Europa. Hablé con él sobre ello hace poco y le dije: “He jugado 10 años consecutivos en Europa como futbolista, con Aberdeen, Hamburgo y Celtic, y fueron los mejores partidos”. Esos fueron los mejores partidos, los de los martes y miércoles por la noche; nosotros no jugábamos los jueves.

«Los partidos de los martes y miércoles por la noche en Europa fueron los mejores de mi carrera y estoy seguro de que los jugadores aprenderán lo ilusionante que es la posibilidad de ir a esos lugares exóticos y jugar contra equipos extranjeros en tierras extranjeras, y los aficionados igual, les va a encantar por completo.

«Le llega ahora esa experiencia y creo que parte de ello, en lo que respecta a la Conference League, es preparar a sus jugadores y prepararle a él para el día en que lleguen a la Champions League. Todo forma parte de un proceso y puedo asegurarlo absolutamente».