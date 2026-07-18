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¡Más goles para la historia! Kylian Mbappé supera a Lionel Messi en dos clasificaciones

World Cup
Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra

Con su doblete en la locura de Miami, la superestrella francesa lidera la tabla de goleadores del torneo y ya es el máximo anotador de la historia. Lionel Messi puede seguir sus pasos.

En la derrota 4-6 ante Inglaterra por el tercer puesto, Mbappé marcó sus goles 9 y 10 del torneo, y sus tantos 21 y 22 en Mundiales. Messi, que el domingo disputará la final con Argentina contra España, lleva 8 goles en este torneo y 21 en fases finales de Mundiales.

  • Mbappé rechazó las felicitaciones tras el partido. «Leo marcará mañana», afirmó el jugador de 27 años. Francia perdía 0-4 ante Inglaterra al descanso, pero Mbappé lideró la remontada.

    Marcó el 1-4 y el 3-4, y asistió a Bradley Barcola en el 2-4. Los tantos de Bukayo Saka y Jude Bellingham en el cierre dieron el triunfo a Inglaterra.

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  • Lionel Messi Kylian Mbappe World CupGetty/GOAL

    Kylian Mbappé iguala el récord de Gerd Müller

    Con diez goles en el torneo, Mbappé es el máximo goleador de una fase final del Mundial en el siglo XXI. Antes, Gerd Müller marcó diez con Alemania en México 1970.

    Müller lo consiguió en seis partidos; Mbappé ha necesitado ocho.

    Además, junto con Michael Olise (FC Bayern Múnich), el delantero del Real Madrid marcó otro hito desde 1966: Olise asistió cinco de los diez goles de Mbappé, algo nunca visto.

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