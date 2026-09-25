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«Más entretenido»: Hugh Jackman recibe la bienvenida a la EFL junto a Tom Brady y Ryan Reynolds, mientras Norwich y Birmingham siguen el modelo del Wrexham
Jackman, en conversaciones sobre una participación en el Norwich
Jackman, que ha brillado en la gran pantalla junto al copresidente del Wrexham, Reynolds, ha asistido a partidos de la EFL a lo largo de los años. Tiene vínculos personales con Norwich a través de su madre, que nació, creció y vive en Norfolk.
Con el dinero de Hollywood quemándole en el bolsillo, el australiano de 57 años parece dispuesto a dar el paso y formalizar el vínculo familiar con el Norwich. Ha dicho a talkSPORT: “Estoy muy, muy interesado y hablando de ello ahora mismo. Fui a Carrow Road un par de veces, me encantan los Canaries y este es el año en que vamos a ascender. Esa es mi predicción. Mi predicción es que Norwich y Wrexham ascenderán este año”.
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La estrella de Wolverine rivalizará con Reynolds y Brady en la EFL
Jackman, nacido en Sídney, reveló allá por 2011 que había rechazado una oferta inicial para invertir en el Norwich. Esa postura está siendo ahora reevaluada, y es posible que pronto se vea las caras con los propietarios del Wrexham, Reynolds y Mac, junto con la leyenda de la NFL Brady y su Birmingham.
La presencia de superestrellas de otros ámbitos se considera positiva para el fútbol británico, ya que aportan un toque de brillo y glamour, y Pennant es uno de los que dan la bienvenida a caras conocidas a la EFL.
En declaraciones a GOAL por cortesía de NetBet Sport, el exextremo de Arsenal, Birmingham, Liverpool y Stoke dijo: «Bueno, es bueno si van a poner dinero en ello, eso seguro. Va a hacerlo más entretenido, traerá mejores jugadores y el nivel subirá.
«Creo que han visto el éxito del Wrexham, lo que se puede lograr con tres ascensos consecutivos. Y un club como el Birmingham, que es un club muy, muy grande, con una gran historia.
«Probablemente dirán que deberíamos estar en la Premier League en algún momento y, con el respaldo adecuado, la inversión adecuada, fichando buenos jugadores, no hay razón por la que no puedan verse en el play-off y, una vez estás en el play-off, puede pasar cualquier cosa. Cualquiera puede llegar a la Premier League desde ahí. No importa si acabas octavo o tercero, puedes quedarte fuera o estar en la Premier League».
¿Más famosos invertirán en clubes de fútbol británicos?
Preguntado por si es probable que el fútbol británico vea aún más inversión de celebridades en los próximos años, Pennant añadió: «Probablemente sí, pero creo que tiene más que ver con su nombre, con su imagen. No creo que estén metiendo tantísimo dinero en el fútbol. Creo que hay gente detrás de ellos haciéndolo y que ellos simplemente están al frente.
«Pero funcionó para el Wrexham, los puso en el mapa, además de inyectar algo de dinero en el club y hacerlo un poco más exitoso. Así que, si funciona, no hay motivo para que no ocurra más.
«Tienen grandes planes para el Birmingham City, para construir cosas nuevas, construir un nuevo estadio. Así que sí, si la gente quiere implicarse y es beneficioso para el fútbol, no le veo ningún problema».
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Snoop Dogg y Ferrell, entre otros accionistas
El Wrexham inició la tendencia moderna al dar la bienvenida a Reynolds y Mac al norte de Gales en 2021. Desde entonces disfrutó de un ascenso de récord, con tres promociones consecutivas que le sacaron de la National League, le llevaron al Championship y le dejaron a las puertas de la Premier League.
El Birmingham también tiene puesta la mira en la máxima categoría, mientras que el Norwich estará trazando planes similares en medio de las conversaciones con Jackman. Otros inversores superestrellas en el fútbol británico incluyen a Snoop Dogg en el Swansea, Ed Sheeran con el Ipswich, Michael B Jordan en el Bournemouth y Will Ferrell con el Leeds.
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