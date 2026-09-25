Jackman, nacido en Sídney, reveló allá por 2011 que había rechazado una oferta inicial para invertir en el Norwich. Esa postura está siendo ahora reevaluada, y es posible que pronto se vea las caras con los propietarios del Wrexham, Reynolds y Mac, junto con la leyenda de la NFL Brady y su Birmingham.

La presencia de superestrellas de otros ámbitos se considera positiva para el fútbol británico, ya que aportan un toque de brillo y glamour, y Pennant es uno de los que dan la bienvenida a caras conocidas a la EFL.

En declaraciones a GOAL por cortesía de NetBet Sport, el exextremo de Arsenal, Birmingham, Liverpool y Stoke dijo: «Bueno, es bueno si van a poner dinero en ello, eso seguro. Va a hacerlo más entretenido, traerá mejores jugadores y el nivel subirá.

«Creo que han visto el éxito del Wrexham, lo que se puede lograr con tres ascensos consecutivos. Y un club como el Birmingham, que es un club muy, muy grande, con una gran historia.

«Probablemente dirán que deberíamos estar en la Premier League en algún momento y, con el respaldo adecuado, la inversión adecuada, fichando buenos jugadores, no hay razón por la que no puedan verse en el play-off y, una vez estás en el play-off, puede pasar cualquier cosa. Cualquiera puede llegar a la Premier League desde ahí. No importa si acabas octavo o tercero, puedes quedarte fuera o estar en la Premier League».