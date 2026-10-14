Titular en una ocasión poco habitual para él, Eze amplió la ventaja tres minutos después del primer gol con una definición de sangre fría tras un pase atrás de Bukayo Saka, antes de que el extremo anotara el tercero en el minuto 71.

Encantado de haber marcado en una buena actuación colectiva, Eze declaró a la web oficial del club: «¡Es divertido! Sabes que van a surgir ocasiones por todas partes, así que solo tienes que estar preparado, colocarte bien y ocupar los espacios adecuados para llegar a rematar las jugadas. ¡Es un equipo en el que da gusto jugar!».

El futbolista de 28 años continuó: «Fue un partido que disfrutamos todos. Dominamos el encuentro y nos gusta ganar, así que eso es lo principal». Y añadió: «Siempre quiero jugar, siempre quiero marcar y esa es mi mentalidad: seguiré esforzándome y trabajando».