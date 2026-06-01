«Más de 20 millones de euros»: la joven promesa de la DFB está a punto de cerrar un espectacular traspaso en la Bundesliga

Al parecer, SC Friburgo, Bayer Leverkusen y Eintracht Fráncfort están interesados en fichar a Pejcinovic. Los Lobos reconocen que el joven es uno de los pocos puntos positivos del Wolfsburgo y valorarían una “oferta excepcional”. Para ficharlo, cualquier club debería ofrecer “muy por encima de 20 millones de euros”.

Para el jugador de 21 años no es nuevo despertar el interés de los grandes. Hace dos años el Manchester City ya intentó ficharlo, impulsado por Pep Guardiola. Por entonces, el delantero había anotado 31 goles en 21 partidos con el filial del VfL y brillado en las categorías inferiores de Alemania (38 encuentros y 38 tantos entre la sub-16 y la sub-19).

Sin embargo, cuando subió al primer equipo al final de esa temporada, se fracturó el metatarso y estuvo meses de baja. Luego fue cedido al ambicioso Fortuna Düsseldorf de Segunda, pero las lesiones volvieron a frenarlo.