¡Más de 100 millones de euros por un goleador! El Real Madrid planea fichar a un delantero de primer nivel

Curiosidad: el Real Madrid ya se había interesado por este argentino de 28 años en 2016, antes de que Martínez dejara el histórico Racing Club de su país para fichar por un equipo europeo.

«Recibí un borrador de oferta del Real Madrid», confirmó Martínez a Marca. El plan inicial era cederlo por un año.

Sin embargo, su contrato con el Racing incluía una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, cantidad que el club argentino no estaba dispuesto a rebajar.