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¡Mary Earps regresa a Inglaterra! La estrella de las Lionesses fichará por el London City Lionesses tras dejar el PSG
Gran regreso de la estrella de las Lionesses
Según BBC Sport, la portera de 33 años está a punto de regresar a la Superliga Femenina dos años después de dejar el Manchester United para fichar por el PSG. Earps, nombrada dos veces Mejor Portera del Año por la FIFA, ha jugado 22 partidos en la Ligue 1 esta temporada y ha dejado su portería a cero en 12 ocasiones.
A pesar de su éxito personal en Francia, el atractivo de regresar a Inglaterra y sumarse a un proyecto ambicioso bajo la propiedad de Michele Kang ha sido decisivo. Earps, figura destacada del fútbol femenino, fue clave en el triunfo de las Lionesses en la Eurocopa 2022 y en su llegada a la final del Mundial 2023.
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Impresionante fichaje del Barcelona: Leon
La campaña de fichajes del London City Lionesses no se limita a la portería. El club ha alcanzado un acuerdo verbal para incorporar a la defensa internacional española Mapi León. La jugadora, de 30 años, acaba de cerrar nueve temporadas en el Barcelona, donde se consolidó como una de las mejores centrales del mundo.
Llega con un palmarés impresionante: 27 títulos, incluidos cuatro de la Liga de Campeones. Su último éxito europeo fue la final 4-0 contra el Lyon. Su fichaje, sumado al de Earps, refuerza las aspiraciones de un club que acabó sexto en la WSL la pasada temporada.
La ambiciosa visión de Kang sobre los fichajes
Con el apoyo de la empresaria estadounidense Michele Kang, el London City Lionesses busca reforzar el fútbol femenino inglés. A finales de este mes se oficializarán los fichajes de Earps y Leon, lo que elevará el nivel del club para competir con la élite de la WSL.
Además, negocian la llegada de la doble ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, quien dejó el Barcelona tras 14 años. Si se concreta, esta ventana de fichajes pasará a la historia del fútbol femenino.
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El panorama de la WSL se prepara para una reestructuración este verano
El fichaje de Earps forma parte de la reestructuración que vive la liga este verano. La capitana de Australia, Sam Kerr, está sin equipo tras dejar el Chelsea, mientras que Katie McCabe, del Arsenal, se ha unido al club londinense. Además, se cree que el Manchester City lidera la carrera por la delantera inglesa Beth Mead.
Además, el Arsenal estaría cerca de cerrar los fichajes de la centrocampista Georgia Stanway, del Bayern de Múnich, y de la defensa Ona Batlle, del Barcelona.