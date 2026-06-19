El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano podrían superarse esos montos: se rumorea que el Chelsea fichará a la sueca Felicia Schroder por una cifra mayor que la de Geyoro.

Aunque no está libre de contrato, podría cambiar de equipo, igual que la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, quienes podrían marcharse si llegan ofertas adecuadas. A ellas se suman las jugadoras libres: Mapi León, Ona Batlle y, posiblemente, Salma Paralluelo, todas listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y las decisiones de clubes o jugadoras pueden sorprender. En GOAL calificaremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

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