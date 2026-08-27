Getty Images Sport
Traducido por
¡Martínez, al Chelsea! El Chelsea acuerda un traspaso de 7,5 millones de libras por el portero del Aston Villa y de Argentina
El Chelsea se mueve rápido para fichar a Martínez
Según The Athletic, el Chelsea ha actuado con decisión en la recta final del mercado de fichajes para acordar con el Aston Villa un traspaso de 7,5 millones de libras por Martinez. El internacional argentino, de 33 años, está a punto de firmar un contrato de dos años en Stamford Bridge, y el club del oeste de Londres también se reserva la opción de ampliar el acuerdo 12 meses más.
La operación llega tras un periodo de gran incertidumbre sobre el futuro de Martinez en Villa Park, que comenzó cuando un traspaso propuesto a la Juventus se vino abajo a principios de agosto. Después de esa operación frustrada, sus representantes ofrecieron el experimentado portero al Chelsea mientras buscaban una solución para asegurar su próximo paso en su carrera.
- AFP
Sánchez, bajo presión tras sus errores en la jornada inaugural
La decisión de ir a por Martinez se aceleró por el rendimiento irregular del actual portero titular del Chelsea, Robert Sanchez, durante el estreno del club en la Premier League. Aunque el Chelsea logró la victoria ante el Fulham en Craven Cottage, Sanchez cometió dos errores muy señalados que estuvieron a punto de costarle los puntos a su equipo. Estos fallos llevaron al técnico Alonso a responder a preguntas sobre si se plantearía un cambio en la portería antes de que cerrara el mercado.
Sanchez ha sido el portero titular consolidado durante la mayor parte de su etapa en el club desde su sonada llegada procedente del Brighton & Hove Albion en 2023. Durante su etapa en Stamford Bridge, el español ha disputado un total de 112 partidos en todas las competiciones.
El Aston Villa planifica su futuro sin la estrella argentina
El Aston Villa ya había empezado a prepararse para la salida de su veterano portero mucho antes de que se cerrara el acuerdo con el Chelsea. Una vez quedó claro que Martínez probablemente se marcharía, el club de Midlands actuó con rapidez al fichar a Zion Suzuki, procedente del Parma, para convertirlo en su nuevo número uno. Esta transición hizo que Martínez se estuviera entrenando en solitario en Bodymoor Heath mientras su futuro se resolvía entre bastidores.
Durante el partido contra el Fulham, en el banquillo del Chelsea estuvo el portero belga de 21 años Mike Penders, que fue el principal suplente de Sanchez. Penders está muy bien considerado por la cúpula del Chelsea tras una impresionante cesión en el Estrasburgo la temporada pasada, pero el cuerpo técnico cree que la plantilla necesita una figura con más experiencia como Martínez para competir al máximo nivel mientras el joven continúa con su desarrollo profesional.
- Getty Images Sport
El final de una era en Villa Park
La salida de Martinez marca el final de una etapa muy exitosa para el jugador en Villa Park. Desde que se incorporó al club procedente del Arsenal en septiembre de 2020, ha disputado 256 partidos y se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Premier League, siendo una pieza clave la pasada temporada para que el equipo de Unai Emery terminara cuarto, se asegurara jugar la Champions League y ganara la Europa League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias