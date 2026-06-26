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cm grafica svilar roma 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Martina: «Es una locura destinar 50 millones a Palestra, pero no a Svilar»

Juventus

El exportero habla de los objetivos de la Juventus para la posición de portero

Silvano Martina, exportero y agente de Buffon, habla con Tuttosport sobre los porteros de la Juventus y su búsqueda de un nuevo guardameta.


SOBRE SVILAR

«Svilar es un portero de altísimo nivel. No pensaba que pudiera salir de la Roma: prescindir de él, más allá de las necesidades presupuestarias, es un gran riesgo para un equipo que vuelve a la Liga de Campeones tras tantos años. Es muy bueno; en rendimiento, ha sido el mejor de la temporada. Para la Juve sería un gran salto de calidad respecto a sus porteros actuales; es innegable. También Dibu Martínez y Alisson están a la altura de la Juve. Con estos tres porteros, acertarías en el fichaje. Pero insisto: me sorprendería que la Roma lo dejara marchar, aunque fuera por una cifra alta. Es un jugador clave para Gasperini».


La Roma lo valora en al menos 50 millones. ¿Demasiado?

«En el fútbol actual nos hemos vuelto locos. El Inter casi paga 50 millones por Palestra tras un año en la Serie A; no tiene sentido. Si comparo a los dos, mejor fichar a Svilar, que ya tiene experiencia en un grande».


  • Dibu Martínez

    «Técnicamente, no dudaría de Dibu Martínez: puede mantener el nivel de la Juve dos años. Turín debe buscar ya al portero del futuro, aunque quizá vean en Daffara al titular del mañana».





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  • PERIN Y DI GREGORIO

    «Si la Juve no se clasificó para la Liga de Campeones, no fue culpa de Di Gregorio ni de Perin. Si el equipo no funciona, el portero también sufre. Ha sido una temporada extraña. No haría una gran inversión en esta posición: los mantendría, los bianconeri tienen más problemas en ataque».

  • VICARIO

    «Verás: Vicario es un gran portero, pero no mejoraría la plantilla. La Juve solo dará un salto si apuesta por Svilar, Dibu Martínez o Alisson. De los demás nombres vinculados a los bianconeri, no veo a nadie claramente superior a Di Gregorio y Perin».