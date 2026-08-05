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Yosua Arya

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«Martin Zubimendi no puede hacer eso»: Mikael Silvestre insta al Arsenal a fichar a Bruno Guimaraes

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Mikael Silvestre cree que el Arsenal sería el destino ideal para Bruno Guimaraes después de que el Newcastle rechazara la oferta inicial de los gunners. El exdefensa insiste en que el centrocampista brasileño aporta más dinamismo que Martin Zubimendi, mientras Mikel Arteta busca retener el título de la Premier League.

  • Silvestre apoya el fichaje de Guimaraes por el Arsenal

    El exdefensa de Manchester United y Arsenal Silvestre ha apostado por que Guimaraes elija un traspaso al norte de Londres. El internacional brasileño sigue estando vinculado a una salida de alto perfil del Newcastle este verano. El Arsenal ya ha visto cómo el Newcastle rechazaba una primera oferta, pero se espera que las negociaciones entre ambos clubes continúen.

    Arteta sigue deseando reforzar sus opciones en el centro del campo antes del cierre del mercado de fichajes. Silvestre cree que el Arsenal representa un encaje mucho mejor para Guimaraes que el United. Destacó la necesidad del centrocampista de ser titular con regularidad para mantener su destacado estatus en la selección de Brasil.

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  • Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Guimaraes ofrece más que Zubimendi

    En declaraciones a Grosvenor Sport, Silvestre destacó cómo Guimaraes podría elevar el nivel del equipo de Arteta por encima de opciones ya existentes como Zubimendi. El centrocampista español pasó por etapas en el banquillo la temporada pasada, a medida que aumentaba la competencia por un puesto.

    «Fue extraño ver a Martin Zubimendi en el banquillo la temporada pasada», dijo Silvestre. «Pensé que tuvo algunas buenas actuaciones, pero hubo algunos altibajos y entonces Myles Lewis-Skelly demostró que tenía esa capa extra en su juego, rompiendo líneas con sus conducciones. Zubimendi no puede hacer eso. Es un tipo de jugador diferente.

    «Bruno Guimaraes puede hacer ambas cosas. Es un poco más agresivo, o al menos más agresivo que Zubimendi, y para defender tu título vas a necesitar perfiles como él. Si quieres volver a llegar a la final de la Champions League y defender tu título, necesitas efectivos, y tendría mucho sentido que el Arsenal fichara a Bruno Guimaraes».

  • El centro del campo del United ya está bien cubierto

    Silvestre también descartó la idea de que el United hiciera un movimiento por la estrella del Newcastle. Señaló que los Red Devils ya han reforzado suficientemente su centro del campo en las últimas ventanas de fichajes.

    "No creo que el Manchester United necesitara a otro centrocampista top como Bruno Guimaraes después de fichar a Youri Tielemans y Andrey Santos para jugar con Kobbie Mainoo", añadió.

    "Bruno Guimaraes siempre querrá ser titular. Cuando eres titular con la selección de Brasil, necesitas ser titular en tu club, así que creo que el Arsenal encajaría mejor para él".

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  • Bruno GuimaraesGetty

    Las negociaciones continúan tras una oferta rechazada

    Arsenal y Newcastle siguen en conversaciones mientras el mercado de fichajes entra en su recta final. El Arsenal está evaluando actualmente si volver con una segunda oferta mejorada por el mediapunta clave. Cualquier posible nueva propuesta dependerá en gran medida de la valoración final que haga el Newcastle del jugador de 28 años. Aunque Arteta mantiene plena confianza en su actual plantilla, incorporar a Guimaraes sigue siendo una prioridad clara antes de que cierre el mercado.

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