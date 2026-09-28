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Martin Odegaard, furioso con Bernardo Silva tras una entrada tardía «sucia» en la derrota de Noruega ante Portugal
Odegaard carga contra la entrada «sucia» de Silva
El encuentro de la Liga de Naciones entre Noruega y Portugal quedó ensombrecido por un momento de tensión en los instantes finales del partido. Odegaard fue víctima de una dura entrada de Silva, que se produjo mucho después de que el balón ya hubiera salido de sus botas. El capitán del Arsenal, claramente afectado por la naturaleza de la acción, no se mordió la lengua al valorar el incidente en sus comentarios posteriores al partido. El incidente tuvo lugar en el estadio Ullevaal, donde Noruega sufrió una derrota por la mínima pese a que Erling Haaland vio puerta.
En declaraciones a TV2 tras el pitido final, Odegaard dejó claro lo que pensaba sobre la conducta de su rival. Se vio al centrocampista de 27 años arrastrando el pie y cojeando ostensiblemente mientras evitaba las habituales entrevistas en la zona mixta. "Eso no tiene cabida en un campo de fútbol. Es una pena que la gente se comporte así. Se le fue la cabeza. Me derriba de una patada mucho después de que ya hubiera jugado el balón. No entiendo qué está haciendo", dijo Odegaard.
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No se ofreció ninguna disculpa
Odegaard admitió que no tenía claro qué intentaba conseguir Silva y subrayó que ese tipo de comportamiento simplemente no tiene cabida en un campo de fútbol. Aunque Odegaard expresó su decepción por el incidente, calificándolo de una vergüenza mientras aceptaba con resignación que es una realidad del juego, la situación sigue sin resolverse. Lo más destacado es que Odegaard confirmó que Silva no hizo ningún intento de disculparse ni de reconciliarse después de lo ocurrido.
«Tienen que preguntárselo a él. No sé qué está haciendo. Eso no tiene cabida en un campo de fútbol. Es una vergüenza que la gente haga eso, pero así es la vida», señaló Odegaard.
El campamento portugués sigue desafiante
Mientras que el combinado noruego se mostró unido en su condena de la entrada, el bando portugués tuvo una visión significativamente distinta del incidente. Silva se mostró desdeñoso cuando los periodistas le abordaron después del partido y enseñó poco arrepentimiento por la acción que había causado tanta fricción. «¿Qué entrada? Eso es fútbol, amigo mío», dijo Silva a Nettavisen.
El goleador Goncalo Ramos también restó importancia a la gravedad del choque, en línea con la perspectiva de su compañero de que la dureza física no tuvo nada de extraordinario. «Es el tipo de cosas que pasan en todos los partidos. Forma parte del juego», añadió Ramos.
- AFP
Crece la preocupación por el daño en el tobillo
La preocupación inmediata para Noruega es el alcance del daño en el tobillo de Odegaard. El capitán no pudo participar en un córner en los últimos minutos, mientras Noruega buscaba el empate, y se quedó quieto en el círculo central mientras sus compañeros se iban al ataque. El seleccionador, Staale Solbakken, se enfrenta ahora a la posibilidad de no poder contar con su capitán para los próximos partidos contra Gales y para la vuelta ante Portugal. El propio Odegaard admitió que le preocupaba cómo evolucionaría la lesión durante la noche. Al ser preguntado si temía pasar un largo periodo de baja, dijo: "Espero que no, pero recibí un golpe en el tobillo ahí, así que probablemente esta noche no tendrá buena pinta".
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