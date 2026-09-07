El Arsenal demostró la férrea determinación de un campeón defensor al remontar un gol en contra para superar a su rival londinense, el Chelsea. El partido comenzó de forma impactante para los aficionados locales cuando Morgan Rogers, un fichaje veraniego de 117 millones de libras, vio puerta a los 77 segundos. Fue el primer gol que encajó el Arsenal esta temporada, pero eso solo sirvió para desatar una respuesta feroz del equipo de Arteta, que se negó a permitir que ese temprano revés descarrilara su impulso.

Odegaard fue el héroe del momento al marcar el gol de la victoria en el minuto 50, después de que Kai Havertz restableciera la igualada ante su exclub antes del descanso.