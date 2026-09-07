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Martin Odegaard elogia la mentalidad de élite del Arsenal tras la épica remontada de los londinenses en el derbi de Londres
El Arsenal demuestra en el Emirates su determinación de campeón
El Arsenal demostró la férrea determinación de un campeón defensor al remontar un gol en contra para superar a su rival londinense, el Chelsea. El partido comenzó de forma impactante para los aficionados locales cuando Morgan Rogers, un fichaje veraniego de 117 millones de libras, vio puerta a los 77 segundos. Fue el primer gol que encajó el Arsenal esta temporada, pero eso solo sirvió para desatar una respuesta feroz del equipo de Arteta, que se negó a permitir que ese temprano revés descarrilara su impulso.
Odegaard fue el héroe del momento al marcar el gol de la victoria en el minuto 50, después de que Kai Havertz restableciera la igualada ante su exclub antes del descanso.
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Odegaard elogia la reacción del equipo
Para Odegaard, el resultado fue mucho más que su gol decisivo en el partido: fue una prueba de un equipo que se niega a venirse abajo bajo presión. En declaraciones a Sky Sports, el mediapunta noruego destacó la importancia del espíritu colectivo del equipo y su capacidad para manejar la adversidad.
«Era un gran partido, un partido enorme, [contra un] rival duro y al final lo sacamos adelante, así que es brillante», dijo Odegaard. «Nuestra mentalidad es seguir luchando. Lo hemos demostrado muchas veces. Nunca queremos encajar tan pronto, pero la reacción es de primer nivel. Al final tuvimos nuestra recompensa y la respuesta fue brillante. Mostramos nuestra calidad con y sin balón y el resultado lo refleja».
Havertz elogia al capitán mientras el Arsenal se convierte en una potencia
Anteriormente, Havertz, que sigue acallando a sus críticos tras su salida de Stamford Bridge, no tardó en elogiar el regreso de su capitán a su mejor nivel. El delantero alemán cree que la actual plantilla del Arsenal tiene la profundidad necesaria para competir en todos los frentes. Havertz señaló que, aunque la fuerte inversión del Chelsea le ha dado una increíble cantidad de talento, la compenetración y la disciplina táctica del Arsenal le dieron ventaja durante el derbi.
«Es un jugador increíble, lo hemos visto en los últimos años», dijo Havertz sobre Odegaard. «Nos va a ayudar mucho esta temporada. El Chelsea tiene una plantilla increíble, pero nosotros también. Sabíamos que iba a ser duro. Marcaron pronto, así que no fue fácil para nosotros, pero creímos en nosotros mismos y cambiamos el partido».
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El inicio perfecto continúa para los vigentes campeones
Con tres victorias en sus tres primeros partidos, el Arsenal está, junto al Manchester City, entre los únicos equipos de la categoría con un pleno de triunfos. Ahora el foco se desplaza al escenario europeo, ya que el Arsenal se prepara para iniciar este miércoles en Italia su campaña en la Liga de Campeones contra el Nápoles. Con la confianza por las nubes y su «mentalidad de élite» firmemente asentada, el equipo de Arteta parece listo para volver a competir por todo.
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