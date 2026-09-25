El capitán de Noruega, Martin Odegaard, expresó su enorme satisfacción después de liderar a su selección hacia una dramática victoria por 3-2 sobre Dinamarca en su estreno en el Grupo A de la Liga de Naciones de la UEFA en el Ullevaal Stadion. Al reflexionar sobre el partido, el centrocampista del Arsenal destacó lo crucial que era mantener un nivel alto y sumar los tres puntos tras su campaña internacional de verano.

Noruega se puso con una ventaja de dos goles gracias a Oscar Bobb y Erling Haaland antes de que Dinamarca reaccionara para empatar.

Odegaard destacó también el significado personal añadido de derrotar a sus rivales escandinavos en una competición oficial.