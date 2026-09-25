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Martin Odegaard elogia el inicio de Noruega en la Nations League y la magia a balón parado tras vencer a Dinamarca
Odegaard subraya la importancia vital de ganar el partido inaugural de la Liga de Naciones
El capitán de Noruega, Martin Odegaard, expresó su enorme satisfacción después de liderar a su selección hacia una dramática victoria por 3-2 sobre Dinamarca en su estreno en el Grupo A de la Liga de Naciones de la UEFA en el Ullevaal Stadion. Al reflexionar sobre el partido, el centrocampista del Arsenal destacó lo crucial que era mantener un nivel alto y sumar los tres puntos tras su campaña internacional de verano.
Noruega se puso con una ventaja de dos goles gracias a Oscar Bobb y Erling Haaland antes de que Dinamarca reaccionara para empatar.
Odegaard destacó también el significado personal añadido de derrotar a sus rivales escandinavos en una competición oficial.
- Richard Wareham
La capitana atribuye el gol de la victoria, ensayado a balón parado, al analista de acciones a balón parado
Con el partido empatado 2-2, Odegaard dio la asistencia decisiva tras ejecutar una inteligente variante de córner en corto junto a Haaland y Antonio Nusa. El capitán noruego elogió públicamente al entrenador de estrategia a balón parado Pal Fjelde por diseñar esa jugada concreta durante la preparación previa al partido.
Fjelde presentó la jugada a balón parado directamente a Odegaard y Haaland, que aceptaron de inmediato la idea.
«Hoy solo podemos elogiar a Pal Fjelde. Buen trabajo, ha hecho los deberes», declaró Odegaard. «Lo más importante ante todo es empezar con una victoria a ese nivel. Es fácil bajar un poco después del verano que tuvimos. Es aún más bonito que sea contra Dinamarca, teniendo en cuenta la historia».
Victoria histórica cimentada en la noche de récord de Haaland
El córner decisivo de Odegaard propició el 64º gol internacional de Haaland en 56 partidos como internacional, estableciendo un nuevo récord histórico de goles con selecciones nacionales en toda la región nórdica. La victoria supuso el primer triunfo oficial de Noruega sobre Dinamarca en 12 intentos, lo que satisfizo a la afición local tras pasar por un breve susto en la segunda parte.
A pesar de la breve reacción de Dinamarca por medio de Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund, la pegada ofensiva de Noruega resultó decisiva.
La victoria mantiene a Noruega en lo más alto del Grupo A junto a Portugal.
- NTB
Solbakken pide estándares más altos antes de la prueba ante Portugal
Mientras Odegaard celebraba la victoria histórica, el seleccionador Stale Solbakken advirtió de que la plantilla debe elevar su nivel de rendimiento antes de recibir a Portugal. El técnico se enfrenta a un problema de selección en el lateral izquierdo después de que el suplente David Moller Wolfe viera la tarjeta roja en el tiempo añadido.
Noruega completa su recuperación de cara al partido antes de recibir a Portugal en Oslo.
Odegaard busca liderar a su equipo hacia dos victorias consecutivas en la fase de grupos.
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