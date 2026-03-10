Martin O'Neill, «entristecido» por la invasión del campo tras el enfrentamiento entre Rangers y Celtic, ya que el entrenador de los Bhoys teme que se «pierda» la «magia» del derbi Old Firm

La inmensa tensión que rodeaba los cuartos de final de la Copa de Escocia alcanzó su punto álgido inmediatamente después del pitido final en Ibrox.

Tras un agotador partido que se mantuvo empatado a 0-0 durante el tiempo reglamentario y la prórroga, el Celtic finalmente se aseguró una dramática victoria por 4-2 en los penaltis. El resultado desencadenó una ola de euforia entre los aficionados visitantes, muchos de los cuales rompieron el cordón de seguridad y se abalanzaron sobre el sagrado césped de Ibrox para celebrar el triunfo.

Sin embargo, estas escenas de júbilo degeneraron rápidamente en violencia cuando un grupo de furiosos aficionados del Rangers respondió rompiendo sus propias barreras para enfrentarse a sus acérrimos rivales. La situación se agravó cuando se lanzaron bengalas contra la multitud y se produjeron enfrentamientos directos en el campo. La magnitud de los disturbios obligó a la policía y a los encargados de seguridad a intervenir urgentemente, formando una enorme barrera humana para separar a las facciones enfrentadas. Las autoridades tuvieron que realizar un gran esfuerzo para restablecer el orden y despejar el campo tras lo que se describió como un caótico y peligroso fallo de seguridad.