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Adhe Makayasa

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Martin Keown respalda a Max Dowman, «adelantado al calendario», para desempeñar un papel importante en la defensa del título de la Premier League del Arsenal

M. Keown
M. Dowman
Arsenal
Premier League

La leyenda del Arsenal Martin Keown cree que la sensación adolescente Max Dowman se está desarrollando bien, «por delante de lo previsto», y que está totalmente preparado para una temporada de eclosión en el primer equipo de Mikel Arteta. El jugador de 16 años hizo historia la pasada temporada durante la triunfal recta final hacia el título del Arsenal, y el exdefensa augura que la joven promesa desempeñará un papel vital este curso.

  • El adolescente impresiona durante el tramo final

    Dowman debutó con el primer equipo del Arsenal con solo 15 años antes de escribir su nombre en los libros de historia como el goleador más joven de la historia de la Premier League. El mediapunta adolescente resultó decisivo durante el desenlace de la lucha por el título de la temporada pasada, al asistir a Viktor Gyokeres antes de marcar en el tiempo añadido el gol que sentenció una dramática victoria sobre el Everton. Tras 13 apariciones con el primer equipo en todas las competiciones y una llamativa pretemporada, Dowman forma parte claramente de los planes de Arteta para la nueva campaña.

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    Un icono del club elogia al prodigio

    El exdefensa del Arsenal Keown cree que el rápido ascenso del joven se está produciendo antes de lo previsto y espera que el prodigio desempeñe un papel importante en el norte de Londres. En declaraciones a TNT Sports, Keown insistió: "Tiene 16 años. Ya es una historia increíble. Ya va por delante de lo previsto.

    "Esta temporada podría ser la indicada. Vimos esos dos grandes momentos en el partido contra el Everton. Eso ya le hace entrar en la historia. El jugador más joven de la Premier League en marcar un gol. ¿Cómo de importante fue eso? Va a desempeñar un papel importante. Ojalá este sea el año de la eclosión, pero quizá sea pronto. Pero, aun así, voy a disfrutar viéndole cuando juegue."

  • Los campeones se deshacen de narrativas pasadas

    Poner fin a una sequía de 22 años sin títulos ha acallado por fin a los críticos externos que cuestionaban la capacidad del Arsenal para responder en los momentos decisivos, según Keown. El excentral considera que la condición de vigente campeón aporta una confianza interior vital, incluso con los rivales desesperados por bajarle del trono.

    Al abordar el peso de la expectación, Keown añadió: «Ya sabes, cuando ganas la Premier League, por supuesto todo el mundo quiere vencer al campeón. Ha habido presión sobre el Arsenal a lo largo de los años.

    «La narrativa era que lo habían dejado escapar, que se habían venido abajo. Creo que ahora pueden disfrutar de ser campeones y llevar eso al partido. Te da ese extra de confianza y convicción. Así que no, no puedes preocuparte por eso. Simplemente sal y gana tus partidos, y ojalá seas mejor que los demás».

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    Los rivales se reconstruyen en medio de la estabilidad

    El Arsenal aspira a defender con éxito su corona en la máxima categoría por primera vez desde la década de 1930. El consolidado planteamiento táctico de Arteta ofrece una enorme continuidad en medio de una amplia agitación en los banquillos de nueve rivales de la máxima categoría, entre ellos Enzo Maresca en el Manchester City, Andoni Iraola en el Liverpool y Xabi Alonso en el Chelsea. Dowman y sus compañeros se enfrentan a una prueba inmediata de concentración cuando abran la defensa de su título en casa ante el recién ascendido Coventry City el viernes.

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