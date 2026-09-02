Con una plantilla drásticamente mermada y cero refuerzos incorporados, el Marsella afronta una ardua batalla para competir tanto a nivel nacional como en Europa. El cuerpo técnico y el personal encargado de los fichajes tendrán que apoyarse en gran medida en soluciones internas y en el desarrollo de los jóvenes para afrontar los exigentes meses que se avecinan. A medida que la temporada gana ritmo, el gigante francés debe demostrar que su plantilla actual puede soportar la presión sin savia nueva.