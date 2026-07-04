Marruecos sufrió un duro golpe por lesión, ya que Ismael Saibari, nuevo fichaje del Bayern de Múnich, se retiró lesionado en los primeros minutos del partido contra Canadá

Hay gran preocupación por Saibari, nuevo fichaje del Bayern de Múnich, tras tener que abandonar el partido de octavos de final del Mundial contra Canadá a los 20 minutos por una aparente lesión en el muslo derecho.

El marroquí se agarró el muslo derecho y, tras unos segundos de dolor, se retiró directo al vestuario. Su salida obligó al seleccionador, Mohamed Ouahbi, a lanzar a Soufiane Rahimi, autor del 3-0 final.