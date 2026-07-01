Marruecos, Portugal y España... ¿Quién podrá hacer frente al gigante francés?

La selección francesa llegó a Estados Unidos con un gran legado tras las finales de 2018 y 2022, y ahora parece más completa que nunca.

Los hombres de Deschamps terminaron la fase de grupos con pleno de victorias y 10 goles en tres partidos, antes de enviar un mensaje a sus rivales al arrollar a Suecia 3-0 en dieciseisavos. El encuentro, dominado de principio a fin, mostró que Francia ya no vive solo de contraataques: ahora impone la posesión, maneja el ritmo y, cuando conviene, acelera hacia la portería.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé viven su mejor momento, mientras que Michael Olise aporta talento, pases decisivos y movimientos entre líneas, convirtiendo al ataque francés en el más variado y peligroso del torneo.

Además, su defensa, ordenada y sólida, recupera el balón con rapidez y ahoga a los rivales antes de que lleguen al área.