Marruecos, Portugal y España... ¿Quién podrá hacer frente al gigante francés?

Desde el inicio del Mundial 2026, Francia no compite como el resto: impone su propio ritmo. Cada encuentro de los “Gallos” confirma a aficionados y analistas que el equipo de Didier Deschamps está más cerca del título, no solo por los resultados, sino por la forma en que arrolla a sus rivales, hasta el punto de que la propia prensa española lo califica como “el monstruo del Mundial”.
Aun así, el camino hacia una tercera final consecutiva no será fácil: tras los dieciseisavos, Francia podría cruzarse con Marruecos en cuartos y, después, con Portugal o España en semifinales, selecciones con la calidad y la experiencia para frenar su sueño.