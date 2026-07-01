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Marruecos, Portugal y España... ¿Quién podrá hacer frente al gigante francés?

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Analysis
España vs Austria
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Portugal vs Croacia
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Paraguay vs Francia
Paraguay
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Francia

La selección francesa aspira a alcanzar su tercera final consecutiva

Desde el inicio del Mundial 2026, Francia no compite como el resto: impone su propio ritmo. Cada encuentro de los “Gallos” confirma a aficionados y analistas que el equipo de Didier Deschamps está más cerca del título, no solo por los resultados, sino por la forma en que arrolla a sus rivales, hasta el punto de que la propia prensa española lo califica como “el monstruo del Mundial”.

Aun así, el camino hacia una tercera final consecutiva no será fácil: tras los dieciseisavos, Francia podría cruzarse con Marruecos en cuartos y, después, con Portugal o España en semifinales, selecciones con la calidad y la experiencia para frenar su sueño.

  • Una máquina que no sabe parar

    La selección francesa llegó a Estados Unidos con un gran legado tras las finales de 2018 y 2022, y ahora parece más completa que nunca.

    Los hombres de Deschamps terminaron la fase de grupos con pleno de victorias y 10 goles en tres partidos, antes de enviar un mensaje a sus rivales al arrollar a Suecia 3-0 en dieciseisavos. El encuentro, dominado de principio a fin, mostró que Francia ya no vive solo de contraataques: ahora impone la posesión, maneja el ritmo y, cuando conviene, acelera hacia la portería.

    Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé viven su mejor momento, mientras que Michael Olise aporta talento, pases decisivos y movimientos entre líneas, convirtiendo al ataque francés en el más variado y peligroso del torneo.

    Además, su defensa, ordenada y sólida, recupera el balón con rapidez y ahoga a los rivales antes de que lleguen al área.

    • Anuncios

  • Marruecos... Recuerdos de 2022 y una confianza que no conoce lo imposible

    Marruecos ha demostrado que no se intimida ante rivales supuestamente superiores.

    Los Leones del Atlas llegan a la fase eliminatoria tras su legado en Catar 2022, donde eliminaron a España y Portugal y alcanzaron las semifinales, antes de caer ante Francia.

    En 2026 confirmaron su regularidad al ganar un grupo con Brasil y eliminar a Holanda en penaltis en dieciseisavos, reafirmando su solidez en eliminatorias.

    El seleccionador Mohamed Wahbi dispone de un grupo capaz de sufrir, defender, dominar y sentenciar en los minutos finales, gracias a la solidez de Yassine Bono y a la amenaza ofensiva liderada por Ismail Saibari, y un mediocampo sólido con Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi y Nael El Ainaoui.

    Su personalidad puede ser decisiva ante Francia: no necesita el balón para dañar, sino cerrar espacios y alargar el partido, estrategia que ya complicó a los grandes de Europa.

    Si los “Gallos” ceden el balón, los “Leones del Atlas” saben cómo hacer daño, como demostró su victoria técnica ante Holanda.

  • Portugal... Ronaldo en busca de su última gloria

    Pese a su discreta fase de grupos, Portugal sigue siendo favorita gracias a Cristiano Ronaldo, primer jugador en anotar en seis Mundiales.

    A sus 41 años, Sigue siendo el eje del ataque luso, apoyado por Bruno Fernandes, Rafael Leão, Nuno Mendes y Vitinha, lo que da a Portugal una potente ofensiva ya vista en la fase de grupos.

    Sin embargo, su defensa no parece tan sólida como la de Francia, lo que podría ser un punto débil si el partido se convierte en un duelo de ataques ante la velocidad de Mbappé, Dembélé, Oulissi, Barkola y compañía.

    Aun así, Portugal suele aprovechar su ocasión para cambiar el partido, especialmente con Ronaldo en el área, por lo que un duelo contra Francia siempre es impredecible.

  • España y los recuerdos de la Eurocopa

    Aunque Portugal es peligrosa, España parece, sobre el papel, más capaz de frenar a Francia.

    El equipo campeón de Europa hace dos años practica un fútbol moderno que mezcla posesión, presión alta y transiciones rápidas, y cuenta con talentos como Lamine Yamal y Pedri, además de un sólido juego colectivo.

    En este Mundial, tras superar su tropiezo inicial ante Cabo Verde, «La Roja» impuso su estilo y se reafirmó como candidata al título.

    Además, eliminó a Francia en las semifinales de la Euro 2024, lo que refuerza su confianza.

  • ¿Quién detendrá a Francia?

    Sobre el papel, Francia es favorita para llegar a su tercera final consecutiva gracias a su potente ataque, un juego colectivo sólido y mucha experiencia en eliminatorias, lo que le valió el apodo de «el monstruo del Mundial».

    Sin embargo, en el Mundial a menudo la lógica no basta.

    Marruecos nunca se rinde, Portugal tiene a un capitán decisivo y España muestra equilibrio.

    Por eso, aunque hoy los «Gallos» parezcan los más cercanos a la final, el camino sigue pasando por etapas extremadamente peligrosas, cualquiera de las cuales podría bastar para derribar al «monstruo del Mundial» antes de que vuelva a tocar el trofeo.

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