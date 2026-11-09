Marruecos en el punto de mira: cuatro jugadores que preocupan a Mourinho durante el parón internacional

José Mourinho considera que el actual parón internacional podría beneficiar al Real Madrid, pero con la condición de que los seleccionadores traten a los jugadores del conjunto blanco según las necesidades de cada uno, ante la clara diferencia entre elementos que necesitan jugar para recuperar su ritmo y otros que han alcanzado un nivel de fatiga que exige concederles un periodo de descanso.
El Madrid vive un ambiente muy positivo tras ganar 8 partidos consecutivos en todas las competiciones, el último de ellos la victoria sobre el Valencia por tres goles a cero, en el estadio de Mestalla, por lo que el técnico portugués espera mantener el mismo estado con el que sus jugadores se marcharán antes de afrontar el compromiso internacional.