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Marruecos en el punto de mira: cuatro jugadores que preocupan a Mourinho durante el parón internacional

Real Madrid vs Celta Vigo
Real Madrid
Celta Vigo
Primera División
Vinicius Junior
J. Mourinho
K. Mbappe
Y. Diomande
T. Pitarch
B. Diaz
Endrick
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Marruecos

6 días agotadores para las estrellas del Real Madrid

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José Mourinho considera que el actual parón internacional podría beneficiar al Real Madrid, pero con la condición de que los seleccionadores traten a los jugadores del conjunto blanco según las necesidades de cada uno, ante la clara diferencia entre elementos que necesitan jugar para recuperar su ritmo y otros que han alcanzado un nivel de fatiga que exige concederles un periodo de descanso.

El Madrid vive un ambiente muy positivo tras ganar 8 partidos consecutivos en todas las competiciones, el último de ellos la victoria sobre el Valencia por tres goles a cero, en el estadio de Mestalla, por lo que el técnico portugués espera mantener el mismo estado con el que sus jugadores se marcharán antes de afrontar el compromiso internacional.

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  • Oportunidades esperadas en el parón internacional

    Mourinho desea que el brasileño Endrick y su compatriota Vinícius Júnior, el marroquí Brahim Díaz y Tiago Betancur (selección de España sub-21) tengan un papel destacado con las selecciones de sus países, porque necesitan jugar para mantener su sensación de competición o recuperar su nivel.

    Este grupo no representa una fuente de preocupación para el técnico portugués; al contrario, considera que disputar los partidos internacionales puede ser algo positivo para ellos.

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  • 4 jugadores que preocupan a Mourinho durante el parón internacional

    En cambio, las preocupaciones de Mourinho se centran en los jugadores que han acumulado minutos de participación, especialmente el cuarteto formado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Cucurella y Diomande. Estos necesitan descansar durante el parón, después de que el Real Madrid disputara 3 partidos consecutivos fuera de su estadio en 6 días, en medio de la carga de los viajes y los partidos encadenados, según un informe del sitio Defensa Central.

    Mourinho ya había insinuado sus preocupaciones tras la victoria sobre el Valencia, pidiendo a los entrenadores de las selecciones que no traten a sus jugadores de la misma manera que en el periodo anterior, y que tengan en cuenta el agotamiento al que se vieron sometidos.

    El entrenador portugués dijo: "Debo ser humilde, porque la Liga española tiene el poder, y les pido que no nos hagan lo mismo. No quiero describirlo como algo sobrenatural, porque es posible, pero es muy difícil. Y si quieren repetir esta broma, que lo hagan con otros, y que nos dejen en paz después del maratón de viajes y partidos que hemos vivido del domingo al sábado; ha sido más de lo necesario".

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  • Los temores de Mourinho van más allá de las lesiones

    Mourinho hizo todo lo que estuvo en su mano para concienciar a sus jugadores y a los seleccionadores sobre la necesidad de extremar la precaución durante el parón, para que la carga de partidos no afecte a los resultados positivos que está cosechando el Real Madrid.

    El informe señala que el conjunto blanco llevaba mucho tiempo sin mostrar este grado de estabilidad en esta fase de la temporada, después de que la pérdida de jugadores por lesiones fuera algo habitual durante las campañas anteriores.

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