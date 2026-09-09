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Marquinhos lanza una advertencia a las estrellas del PSG mientras Luis Enrique demuestra que «no tiene miedo» de dejar fuera a los grandes nombres antes del estreno en la Champions League
Los campeones inician la defensa del título
El PSG se prepara para iniciar su campaña en la fase de liga cuando reciba al Bratislava de Yaya Toure en el Parque de los Príncipes este miércoles por la tarde. Tras llegar al torneo como bicampeón consecutivo después de su triunfo en la tanda de penaltis sobre el Arsenal la temporada pasada, el gigante francés está decidido a empezar con autoridad en el continente. El partido ofrece un respiro crucial para el equipo de Enrique después de encadenar tres partidos sin ganar en sus tres primeros encuentros de la Ligue 1 de la temporada 2026-27.
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El capitán exige compromiso total
Marquinhos dejó claro que cada miembro de la plantilla debe demostrar una dedicación absoluta en los entrenamientos o arriesgarse a ser apartado por el técnico español. Al explicar los estándares inflexibles del entrenador antes de su estreno continental, el central brasileño dijo: "No solo está tomando decisiones duras esta temporada. Tiene su propia forma de gestionar. El grupo tiene que dar el 100% en los entrenamientos para ganarse su sitio. Eso es lo que exige.
"Depende de los jugadores exigirse al límite cada día. Todo el mundo tiene que trabajar para ganarse su sitio en el grupo. A veces hay jugadores que se quedan fuera de la convocatoria. Eso duele, pero todo el mundo lo entiende. Esto es el fútbol, así son las cosas. Hasta ahora ha hecho un muy buen trabajo en la gestión, ha funcionado. Tiene su filosofía y no le da miedo tomar decisiones duras cuando es necesario."
Enrique advierte contra la complacencia
Enrique presume de un excepcional 63 % de victorias a lo largo de su carrera como entrenador en la Champions League, el porcentaje más alto de cualquier técnico que haya dirigido al menos 50 partidos en la competición. Al pedir a sus jugadores que se mantengan alerta ante los visitantes eslovacos, el experimentado entrenador subrayó: "Esta es la competición más dura. ¿Cuántos equipos pueden ganarla? Seis, ocho, cinco. La diferencia es muy pequeña. Aspiramos a empezar muy bien. Vamos a jugar un partido aparentemente fácil, pero no hay partidos fáciles. Tenemos que mantener la concentración".
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El gigante francés busca resurgir
La historia favorece claramente al PSG, ya que ninguno de los últimos 35 campeones vigentes ha perdido su primer partido europeo cuando ha empezado en casa desde 1967. Se considera vital una actuación contundente para elevar la moral de la plantilla antes de un exigente calendario otoñal. Enrique debe inculcar rápidamente consistencia y determinación para reactivar su campaña nacional y poner fin a su actual racha sin victorias en la Ligue 1.
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