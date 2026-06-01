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Marquinhos explica por qué abrazó a Gabriel tras ver cómo su compatriota fallaba un penalti decisivo para el Arsenal en la final de la Liga de Campeones contra el PSG
Un momento de auténtica elegancia
Tras ganar el PSG la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en el Puskas Arena, las emociones contrastaban.
Mientras el plantel del PSG celebraba su segundo título, el capitán Marquinhos se acercó a consolar a un abatido Gabriel, autor del último penal fallado.
El gesto no pasó desapercibido: el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, lo elogió. «Es un auténtico caballero. Es el jugador con más experiencia y ha vivido estos momentos desde ambos bandos. Le tengo enorme respeto por ese gesto y por el tipo de persona y jugador que es», declaró tras el partido.
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Un trauma compartido desde los 11 metros
Tras recibir el trofeo, Marquinhos admitió que su reacción se debió a su propia experiencia: a sus 32 años, falló un penalti con Brasil en los cuartos de final del Mundial 2022 ante Croacia, recuerdo que le volvió al ver a Gabriel esforzarse.
«Cuando falló ese penalti, recordé lo que sentí al fallar contra Croacia y quedar fuera del último Mundial», explicó.
«Fue un momento muy difícil para él; yo lo he vivido y sé lo duro que es. Hay que ser muy fuerte para superarlo. Gabriel quería ganar y sentía toda la presión, sabiendo que, si fallaba, su sueño se esfumaría y nosotros seríamos campeones».
En defensa de la increíble temporada de Gabriel
Marquinhos recordó la importancia de Gabriel durante toda la temporada. El defensa del Arsenal fue clave en el primer título de la Premier League en 22 años, y junto a William Saliba formó la zaga más sólida de la liga.
Marquinhos afirmó que una sola jugada no debe definir a un jugador ya consolidado como élite.
«Le dije que yo había pasado por ese momento y que sé lo difícil que es, pero que puede recuperarse», continuó Marquinhos. «Ha hecho una temporada increíble, ha demostrado que es uno de los mejores defensas del mundo y no merecía cargar con ese peso. Por eso, durante mi celebración, solo quise abrazarlo y desearle lo mejor».
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La mirada puesta en el Mundial
La relación entre ambos defensas ganará relevancia en las próximas semanas. Convocados para el Mundial de 2026, se espera que formen la pareja titular en el centro de la defensa de Brasil. Marquinhos subrayó que la Seleção necesita a Gabriel en óptimas condiciones anímicas para aspirar al sexto título este verano en Norteamérica.
«Y en Brasil lo necesitamos para el Mundial», concluyó Marquinhos. «Solo quería abrazarlo para demostrarle lo mucho que lo valoramos y felicitarlo por todo lo que ha hecho esta temporada».