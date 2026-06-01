Tras ganar el PSG la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en la tanda de penaltis, las emociones contrastaban.

Mientras el plantel del PSG celebraba su segundo título, el capitán Marquinhos se desvió para abrazar a un desolado Gabriel, cuyo disparo había superado el travesaño y dado el trofeo al gigante francés.

El gesto no pasó desapercibido: el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, lo elogió. «Es un auténtico caballero. Seguro que es el jugador con más experiencia en el campo y ha vivido estos momentos en ambos bandos. Le tengo mucho respeto por ese gesto y por el tipo de persona y jugador que es», declaró tras el partido.