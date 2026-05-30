AFP
Traducido por
Marquinhos advierte a sus compañeros del PSG: deben «estar preparados» para afrontar la eficacia del Arsenal a balón parado en la final de la Liga de Campeones
Los parisinos se preparan para recibir a los Gunners
Víspera de la final en Budapest: Marquinhos y el delantero francés Ousmane Dembélé comparecieron en la rueda de prensa previa. El central habló de los desafíos que plantea el equipo de Mikel Arteta y resaltó la importancia de los detalles tácticos en una final continental. Será el octavo duelo entre ambos clubes, con un historial equilibrado que aumenta la tensión de esta primera final europea entre equipos ingleses y franceses.
- AFP
El capitán exige el máximo esfuerzo
Al iniciar la rueda de prensa sobre la motivación del equipo para revalidar el título europeo, Marquinhos declaró: «Una vez que has ganado la Liga de Campeones, una vez que has saboreado ese título, quieres volver a vivir ese tipo de momentos.
«Todavía recuerdo la emoción en el vestuario tras la final. Debemos mantener el hambre y la motivación. Hemos visto a aficionados viajar en coche; incluso mi padre lo hace con amigos. La gente viene de muy lejos para apoyarnos, así que nuestra ambición este año es igual, quizá mayor».
El central brasileño recordó que, pese a ser campeones, el grupo afrontará la final con la misma concentración que en Múnich hace un año: «Es la misma sensación, la misma motivación. Ya lo vivimos, pero somos humanos: son partidos importantes, momentos difíciles, con mucho revuelo.
La estrategia del año pasado fue manejar la presión y el entorno, y no vamos a cambiar nada: seguiremos trabajando como hasta ahora y manteniendo la misma motivación».
La solidez de la defensa, en el punto de mira
Al referirse a los planes defensivos del equipo francés para neutralizar la eficacia a balón parado y la amenaza general del Arsenal, el capitán añadió: «Nos hemos enfrentado a ellos varias veces en los últimos años y conocemos sus puntos fuertes. Sabemos lo difícil que es jugar contra este Arsenal. No sabemos qué pasará durante el partido ni cuál será el momento decisivo, así que debemos estar preparados para cualquier cosa.
«Sea cual sea el rival esta temporada, ya fuera el Liverpool, el Chelsea o el Bayern de Múnich, ha habido momentos en los que nos lo han puesto difícil. Hemos sabido dar un paso al frente y adaptarnos a lo que se necesitaba. En una final, tendremos que ser decisivos en los detalles».
- AFP
La unidad defensiva de élite pone a prueba a los actuales campeones
El equipo de Luis Enrique afronta un gran reto ante un Arsenal invicto, con la mejor defensa de Europa: solo seis goles encajados en 14 partidos. El gigante francés, con 44 goles a favor, debe mantener una defensa sólida en el último partido para frenar a unos implacables Gunners que buscan su primer título de la Liga de Campeones.