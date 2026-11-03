¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Marotta: «El Inter es un grupo sin manzanas podridas. Solo Calhanoglu acaba contrato; con Dimarco se ha ejercido la cláusula de común acuerdo. Icardi no se ha ofrecido, el quinto delantero...»

Inter Milán
M. Icardi
Fichajes
Liga de Campeones
Feyenoord
Feyenoord vs Inter Milán

El número uno del Inter ha aclarado la situación de las renovaciones y los objetivos en el mercado de fichajes.

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140
Próximos partidos
HEE

HEE

Eredivisie

08 nov 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 nov 2026

COM

COM

El Inter afronta la 4.ª jornada de la Champions League 2026/2027 y, en su visita al Feyenoord, no puede volver a fallar si quiere seguir aspirando a terminar entre los ocho primeros de la fase de liga y acceder directamente a los octavos de final.

El presidente Beppe Marotta analizó así el partido en declaraciones a Sky Sport. El encuentro llega después de un derbi que el Inter perdió de mala manera y que ha suscitado muchas reflexiones, al menos entre los jugadores y el entrenador. También era inevitable una referencia al mercado de fichajes y a las renovaciones de contrato, asuntos que hoy todavía podrían distraer a muchos jugadores.

  • GANAR LA CHAMPIONS

    «Ganar la Champions es una meta que todos querrían alcanzar. Este grupo no lo ha conseguido, pese a haber logrado grandes resultados como el Scudetto, la Copa Italia, la Supercopa y llegar a la final. Nos enfrentamos a rivales de gran nivel, y el más mínimo error resulta fatal. Hemos aprendido de los errores cometidos y esperamos alcanzar esta cima, que está llena de dificultades».

  • GRUPO SANO, SIN MANZANAS PODRIDAS

    "El diálogo con el equipo y el entrenador es diario. Este es un grupo sano, no hay manzanas podridas, y quiero subrayarlo. Después se puede ganar o perder. No es casualidad que en los últimos 40 partidos solo hayamos perdido tres, y quiso la casualidad que esos 3 fueran 3 derbis. Es un dato que debe hacernos reflexionar"

  • LAS RENOVACIONES DE CALHANOGLU Y DIMARCO

    «Lo que estamos viviendo en el Inter es el mismo ambiente que se respira en otros grandes clubes de Europa. No estamos en una situación de ansiedad. Solo tenemos un jugador cuyo contrato está próximo a vencer, Calhanoglu, con quien, en cualquier caso, mantenemos una excelente relación. Federico es un interista de pura cepa. Hemos ejercido la cláusula de prórroga, que es unilateral, pero lo hemos acordado con él y hemos quedado en volver a hablar para ampliar el contrato. Él ha manifestado su voluntad de quedarse y nosotros queremos que se quede. El sentido de pertenencia debe prevalecer sobre otros valores».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • ICARDI Y EL QUINTO DELANTERO

    "Icardi no se nos ha ofrecido, pero es agradable que exista esa estima. Sinceramente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes fichar a un nuevo delantero. Es pura casualidad que hayan faltado tres al mismo tiempo. El trabajo de Chivu se ha hecho notar: no tenemos problemas para marcar goles y, después de la Roma, somos el segundo equipo más goleador. Digamos que Chivu sabe potenciar a todos los jugadores y crear un planteamiento táctico para marcar goles"

Próximos partidos
HEE

HEE

Eredivisie

08 nov 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 nov 2026

COM

COM