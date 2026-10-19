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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Marocchi: «Lucumì no puede hacer una cosa así. Hemos terminado de hablar»

Juventus
Jhon Lucumí
Serie A

El excentrocampista de la Juventus habla tras la derrota ante la Lazio.

Giancarlo Marocchi, excentrocampista de la Juventus y actual comentarista, habló desde los estudios de Sky sobre la Juventus, derrotada ayer en casa por la Lazio por 3-0: «Espero que los jugadores no hagan lo que les pide Spalletti, porque, de lo contrario, sería la culminación de algo que no funciona. Así que tendrá que intentar explicarse un poco mejor para que el equipo mejore sus actuaciones. Durante veinte minutos vimos a dos equipos jugar a mil por hora porque así lo decidió la Lazio. Tú, Juve, que eres el gran equipo y deberías tener jugadores de nivel, tendrías que haber marcado el ritmo. ¿Puede recuperarse? Cada vez que he tenido esa sensación, siempre ha habido algo que no va. Spalletti aún no ha dado con la fórmula adecuada, al menos de mediocampo hacia adelante. Genera ocasiones bastante fortuitas, no fruto de un juego consolidado».


Marocchi continuó, según recoge Tuttosport: «Todos salen al campo para complacer al entrenador, pero llega un momento en que tienes que ser tú mismo sobre el terreno de juego. El equipo debe entender que las cosas no están funcionando; hablamos de jugadores con experiencia... No veo a nadie que tome las riendas de la situación y empiece a organizar al equipo. ¿Italianos? Ese es el primer paso... Por tradición, siempre ha sido así. O Spalletti consigue hacerse entender, porque los jugadores están demostrando que no logran organizarse por sí solos».

  • Sobre la defensa de la Juventus: «Lucumì no puede hacer algo así. Si soy jugador de la Serie A y no entiendo que tengo que acudir a ayudar a Celik para hacerle un dos contra uno, no hay nada más que hablar. Al final, el 3-0 es inevitable».


    Y, por último: «McKennie es un buen jugador número doce. Creo que Spalletti debe simplificar. En las bandas tienes a jugadores capaces de desbordar; cuando recuperas el balón, debes dar como máximo uno o dos pases y buscar al jugador de la banda. En ese momento necesitas un delantero y un centrocampista que entre en el área, pero, por sus características, no tiene muchos jugadores así en el campo. A la Juve le faltan líderes; creo que está cerca de no tener ninguno, mientras que el Milan cuenta con varios, como Rabiot, Modric y Maignan, y el Inter también tiene al menos cuatro o cinco».

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