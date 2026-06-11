Marmoush: «Egipto es el mejor de África y nuestro objetivo es competir en el Mundial»

Omar Marmoush, delantero del Manchester City, asegura que Egipto se toma muy en serio el Mundial 2026 y no solo busca participar.

Egipto está en el Grupo 7 con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

«Tenemos grandes ambiciones y los jugadores confían mucho; esperamos lograr algo que enaltezca el nombre de Egipto», declaró Marmoush a la revista del Manchester City.

Y añadió: «Con los jugadores, el equipo y la calidad que tenemos, Egipto es la mejor selección de África».

«Vamos al Mundial para superar la fase de grupos y demostrar quiénes somos, no solo para estar ahí».

Y concluyó: «Es algo enorme para nosotros. Pero, como he dicho antes y repetiré, no vamos al Mundial solo a participar, sino a competir por el título».