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Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Marmoush: «Egipto es el mejor de África y nuestro objetivo es competir en el Mundial»

Egipto
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O. Marmoush
M. Salah
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Nunca se me había ocurrido jugar con la selección canadiense.

Omar Marmoush, delantero del Manchester City, asegura que Egipto se toma muy en serio el Mundial 2026 y no solo busca participar.

Egipto está en el Grupo 7 con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

«Tenemos grandes ambiciones y los jugadores confían mucho; esperamos lograr algo que enaltezca el nombre de Egipto», declaró Marmoush a la revista del Manchester City.

Y añadió: «Con los jugadores, el equipo y la calidad que tenemos, Egipto es la mejor selección de África».

«Vamos al Mundial para superar la fase de grupos y demostrar quiénes somos, no solo para estar ahí».

Y concluyó: «Es algo enorme para nosotros. Pero, como he dicho antes y repetiré, no vamos al Mundial solo a participar, sino a competir por el título».

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    Rechazo de la mentalidad de «representación honorable» en el papel de los grupos

    Subrayó: «Debemos ser realistas: nos enfrentaremos a algunas de las mejores selecciones del mundo y el nivel es muy alto, pero no vamos con la idea de jugar solo tres partidos y volver».

    Y añadió: «Si Dios quiere, lo lograremos. Primero superaremos la fase de grupos y luego afrontaremos el torneo partido a partido».

    “Queremos dar una buena imagen y soñar con ganar el torneo o llegar lejos. No vamos solo a cumplir”.

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    Mohamed Salah sigue brillando

    Es irónico: uno de los partidos de los Faraones en la fase de grupos se jugará en Canadá, así que Marmoush volverá al país donde vivió brevemente y que podría haber representado en lugar de Egipto.

    La selección canadiense le ofreció representar al país, gesto que valoró pero nunca consideró aceptar.

    «He estado en Canadá solo unas veces y, aun así, mi corazón siempre estuvo con Egipto», afirmó sonriendo. «Me siento muy ligado a mis raíces y quiero dar lo mejor de mí a los Faraones».

    Subrayó: «He vivido 18 años en Egipto y me crié allí; sigo sintiendo muchas cosas egipcias dentro de mí. Amo mucho a mi país».

    Y concluyó: «Mohamed Salah, con todo lo que ha logrado y la historia que ha escrito, sigue brillando, y creo que el pueblo egipcio está orgulloso de los dos».

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