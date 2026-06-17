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Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Marko Arnautovic, exjugador del Inter y del Stoke, marcó en la victoria de Austria sobre Jordania, su primer partido en un Mundial en 28 años

M. Arnautovic
Austria
World Cup
Austria vs Jordania
Jordania

Marko Arnautovic, exdelantero del Inter y del Stoke, marcó en la victoria de Austria por 3-1 sobre Jordania en el San Francisco Bay Area Stadium. Fue el primer triunfo austriaco en un Mundial en 28 años. El equipo de Ralf Rangnick combinó talento individual y emoción final para superar el debut en el Grupo J.

  • Schmid da el primer impulso

    En su regreso a la escena mundial tras 1998, Austria marcó rápido. Los nervios de tres décadas se disiparon en el minuto 20 con un golazo de Romano Schmid.

    Su disparo fulminante batió al portero jordano y dio a la selección de Ralf Rangnick una merecida ventaja temprana. Austria dominó la posesión en la primera parte, con el 62 % del balón, y así apagó cualquier ilusión de cuento de hadas de los debutantes.

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  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jordania respondió con un gol de Olwan

    La segunda parte comenzó con sorpresa: Jordania, lejos de ser un mero participante, igualó el marcador. A los cinco minutos de la reanudación, Ali Olwan aprovechó un espacio en el área y, con precisión, lanzó un disparo que entró por el segundo palo.

    El empate desconcertó a Austria, que se vio inmerso en una batalla ante los debutantes. La sólida defensa jordaniana frustró a Sabitzer y Kalajdzic, y el equipo asiático amenazó con llevarse un punto histórico.

  • El drama del VAR y un desafortunado autogol

    Con el partido en un puño, el veterano delantero Arnautovic entró desde el banquillo para aportar la experiencia necesaria. El exjugador del Inter y del Stoke creyó recuperar la ventaja en el 69 al empujar el balón a la red, pero su celebración se truncó.

    Tras revisar el VAR, el árbitro anuló el tanto por mano de Stefan Posch. Pero Austria no tardó en adelantarse: en el 76’, un córner de Sabitzer rebotó en Yazan Al-Arab y acabó en propia puerta, 2-1.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    Arnautovic sentenció el partido

    En el largo tiempo añadido, Jordania buscó el empate, pero sus esfuerzos se truncaron cuando Salim Obaid cometió mano en el área. Arnautovic lanzó el penalti tras once minutos de añadido y, con calma, marcó el 3-1 definitivo.

    Austria se centra ahora en el clave partido del lunes contra la vigente campeona, Argentina, y deberá vigilar a Lionel Messi, autor de un hat-trick en su debut. Jordania buscará recuperarse el martes ante Argelia; necesita un buen resultado para mantener vivas sus opciones de avanzar a la fase eliminatoria en su primera participación.

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