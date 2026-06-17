Marko Arnautovic, exjugador del Inter y del Stoke, marcó en la victoria de Austria sobre Jordania, su primer partido en un Mundial en 28 años

En su regreso a la escena mundial tras 1998, Austria marcó rápido. Los nervios de tres décadas se disiparon en el minuto 20 con un golazo de Romano Schmid.

Su disparo fulminante batió al portero jordano y dio a la selección de Ralf Rangnick una merecida ventaja temprana. Austria dominó la posesión en la primera parte, con el 62 % del balón, y así apagó cualquier ilusión de cuento de hadas de los debutantes.