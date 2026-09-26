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Mark van Bommel disfruta de un inicio perfecto mientras Bélgica acaba con un gafe de 52 años ante Italia para ponerse líder de su grupo de la Nations League
Debut soñado de Van Bommel
Van Bommel regresó de forma espectacular a los banquillos al llevar a Bélgica a una fantástica victoria por 2-0 sobre Italia en la Nations League. El neerlandés llevaba dos años alejado de los banquillos antes de asumir este exigente cargo internacional, pero no mostró signos de falta de ritmo.
Gran parte de la previa se centró especialmente en el regreso de Roberto Mancini a la selección italiana. Sin embargo, fue el recién nombrado seleccionador de Bélgica quien acabó acaparando los focos en el Stadio Olimpico con una lección táctica. Los goles de Mika Godts y Dodi Lukebakio aseguraron una noche muy memorable para los visitantes en Roma.
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Satisfacción total del entrenador
El excentrocampista neerlandés no pudo ocultar su absoluta satisfacción después de ver cómo su nuevo equipo ejecutaba su plan de juego con tanta precisión. A pesar de haber tenido solo unos días para preparar a los jugadores, el equipo se adaptó rápidamente a sus exigencias tácticas específicas.
"Estoy 100 por 100 feliz y satisfecho, aunque, por supuesto, siempre se puede mejorar", declaró Van Bommel a los periodistas. "Empezamos a trabajar el lunes con el hambre y la intensidad adecuadas, algo que también vimos hoy sobre el campo. Trabajamos este sistema 4-3-3 durante tres días, no fue una actuación sobresaliente, pero controlamos muy bien la primera parte".
Poner fin a una maldición de 52 años
La impresionante victoria a domicilio tuvo un enorme peso histórico para Bélgica. Supuso el primer triunfo competitivo de Bélgica ante Italia desde una sufrida victoria por 2-1 en el play-off del Campeonato de Europa allá por mayo de 1972.
Antes de este trascendental duelo, Italia presumía de una impresionante racha de imbatibilidad ante los belgas en partidos oficiales. La Azzurra había sumado cinco victorias y dos empates a lo largo de más de cinco décadas de dominio.
Al reflexionar sobre la presión de la segunda parte, Van Bommel elogió la resistencia de su equipo ante los anfitriones y dijo: "Italia nos presionó mejor tras el descanso y Senne Lammens hizo una parada increíble. Con los cambios, recuperamos el control del partido y el maravilloso gol de Lukebakio lo sentenció, igual que hizo en San Siro contra el Milan".
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Sobre los hombros de una estrella histórica
Van Bommel buscará ahora construir sobre esta base increíblemente sólida y perfeccionar aún más su sistema 4-3-3 en las próximas semanas. Para Italia, la decepcionante derrota en casa enfría considerablemente la expectación en torno al tan esperado regreso de Mancini al banquillo. La Azzurra debe reagruparse rápido y encontrar soluciones tácticas antes de su próxima serie de cruciales compromisos internacionales.
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