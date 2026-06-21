Mark Hughes, leyenda del Manchester United y exentrenador del Manchester City, está desconsolado tras la muerte de su hijo a los 38 años

El Grimsby Town mostró su consternación tras la noticia. Desde su llegada en 2025, se había convertido en un miembro respetado de la plantilla, clave en la estrategia de fichajes y en la formación del primer equipo.

El presidente, Andrew Pettit, declaró: «Todos en el Grimsby Town Football Club estamos conmocionados y entristecidos por la noticia del fallecimiento de Alex. Transmitimos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Siempre será recordado como un miembro muy valioso de la familia de los Mariners, que tanto aportó durante el tiempo que estuvo con nosotros».

La directora ejecutiva, Polly Bancroft, añadió: «Alex era un miembro muy querido y respetado de la familia del Grimsby Town», añadió Bancroft. «Su profesionalidad, dedicación y calidez dejaron una huella imborrable en todos los que trabajaron con él. Disfruté muchísimo trabajando junto a Alex y lo recordaré no solo como un compañero excepcional, sino como una persona genuinamente amable que ejercía una influencia positiva en quienes le rodeaban. Se le echará mucho de menos en todo el club y más allá».