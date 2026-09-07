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CM Grafica Inter Pio Esposito nuova urlo 16 9Getty Images/Calciomercato
Alvino Hanafi

Traducido por

«¡Mariposas en el estómago!»: Pio Esposito revela la emoción tras la ampliación a largo plazo de su contrato con el Inter

F. Esposito
Inter Milán

Pio Esposito ha comprometido su futuro a largo plazo con el Inter de Milán al firmar una ampliación de contrato hasta 2032. El delantero nacido en 2005 elogió al entrenador Cristian Chivu por su desarrollo después de ayudar al Inter a asegurar el doblete de la Serie A y la Coppa Italia.

  • Esposito firma una renovación a largo plazo

    El delantero del Inter de Milán Pio Esposito ha firmado una nueva ampliación de contrato de larga duración, que le mantendrá en el club hasta 2032. El atacante, de 21 años, consolidó su lugar en el primer equipo tras una excepcional temporada de irrupción.

    Esposito se incorporó a la cantera del Inter en 2014, a los nueve años, antes de debutar con el primer equipo en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio de 2025.

    La ampliación representa una gran muestra de confianza del Inter tras el papel clave de Esposito en la consecución del doblete de Serie A y Coppa Italia bajo las órdenes de Cristian Chivu en 2026.


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  • imago-sport-1068027152.jpgItaly Photo Press

    Un delantero elogia el impacto de Chivu

    En declaraciones a los canales oficiales del club tras firmar su contrato, Esposito admitió haberse emocionado al llegar a la sede. Atribuyó al técnico Chivu, que anteriormente le entrenó en las categorías sub-14 y Primavera, haber guiado su desarrollo.

    Esposito subrayó que el nuevo contrato le sirve de motivación para seguir mejorando y no como un destino final.

    «Es muy emocionante, tenía mariposas en el estómago en el coche», dijo Esposito. «Míster Chivu me dio una oportunidad con la que soñé toda mi vida. Siempre ha tenido una gran estima y confianza en mí, y espero seguir devolviéndole esa confianza».

  • La temporada de la consagración trae títulos

    Tras una cesión de dos años en el Spezia de la Serie B, Esposito regresó al Inter y causó un impacto inmediato en todas las competiciones. Firmó 10 goles y seis asistencias en 48 apariciones durante su primera temporada completa tras debutar.

    Su campaña incluyó goles ligueros cruciales contra la Juventus, el Atalanta y la Fiorentina, además de un tanto decisivo ante el Lecce en San Siro.

    Esposito también debutó como titular en la Champions League contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena, consolidándose como una opción fiable en el ataque de Chivu.

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    Buen comienzo de la nueva campaña

    Esposito ha trasladado su gran estado de forma a la presente temporada y abrió su cuenta con un espectacular gol de tacón contra el Monza en la primera jornada.

    El delantero expresó su agradecimiento a los aficionados del Inter por la cálida bienvenida y aseguró que no se marcará límites en sus estadísticas personales.

    Tras asegurar su futuro en Milán hasta 2032, Esposito centra ahora su atención en mantener la regularidad mientras el Inter defiende sus títulos nacionales.

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