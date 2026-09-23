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Adhe Makayasa
Traducido por

Mariona Caldentey rescata al desacertado Arsenal en la ajustada victoria ante el HB Koge en el estreno de la Liga de Campeones femenina

Arsenal Women
Arsenal Women vs HB Koege
HB Koege
Liga de Campeones
WSL Serie Primavera
M. Caldentey
S. Catley

El Arsenal evitó por poco un inicio desastroso en su campaña de la Liga de Campeones femenina, ya que Mariona Caldentey transformó un dramático penalti en el tiempo añadido para asegurar una victoria por 1-0 sobre el HB Koge. A pesar de dominar la posesión ante su rival danés, el Arsenal se mostró inofensivo durante gran parte de la noche en Boreham Wood.

  • Un penalti en el tiempo añadido evita el bochorno

    El Arsenal estuvo a punto de verse frustrado durante todo el encuentro por el sólido bloque defensivo del Koge, pese a dominar la posesión desde el inicio. Las locales pensaron que habían logrado abrir el marcador cuando Chloe Kelly vio puerta, pero el tanto fue anulado al considerar que Stina Blackstenius estaba en fuera de juego y obstaculizaba la visión de la portera. La presión incesante del Arsenal acabó dando sus frutos en el tiempo añadido, cuando una falta sobre Selina Cerci permitió a Caldentey transformar un penalti con sangre fría.


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    Un defensa reflexiona sobre un final intenso

    La dramática victoria puso de relieve lo exigente que fue superar al disciplinado conjunto danés en la escena europea.

    Reflexionando sobre la insistencia final de su equipo, la defensa del Arsenal Steph Catley dijo a Disney+: "Fueron cinco minutos bastante locos. A veces el fútbol es así y lo dejamos para el final. Es duro en este momento y en la Champions League no hay partidos fáciles. Ellas defendieron muy bien, no marcamos pronto y no llegó hasta el final.

    "En la Champions League nunca piensas que vaya a ser un día fácil. Esperaba un partido duro y se volvió realmente difícil, pero mérito de las chicas, lo dieron todo y Mariona [Caldentey] estuvo muy tranquila en ese momento".

    Destacando la decisiva contribución de Cerci al provocar el penalti, Catley añadió: "Nunca dudo cuando ella tiene el balón. Siempre sentías que ella [Caldentey] iba a marcar. Selina [Cerci] tuvo un gran impacto encarando dentro del área".

  • Las persistentes dificultades para cerrar los partidos generan preocupación

    Lo ajustado del marcador subraya los problemas recurrentes del Arsenal de cara a portería, después de haber sufrido anteriormente empates frustrantes contra el Manchester United y el Crystal Palace.

    Al abordar su continua falta de pegada pese a su dominio territorial, Catley explicó a Disney+: «Es difícil señalar exactamente qué es [lo que está fallando], está costando un poco y los goles no llegan con la misma facilidad que en el pasado. No es por falta de intentarlo, estamos haciendo todo lo posible por meter el balón en el fondo de la red.

    »A veces no parece fácil y ahí es donde estamos, pero trabajamos duro cada día para intentar solucionarlo. Tenemos una gran historia en esta competición y es importante que estemos en ella cada año y compitiendo por ganarla. De verdad creemos que podemos seguir adelante y ganarla. Es una temporada larga y estamos trabajando muy duro, así que conseguir las victorias pronto es muy importante».

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    Exigentes desafíos esperan a un Arsenal derrochador

    Renee Slegers debe abordar rápidamente la falta de eficacia de su equipo antes de enfrentarse este fin de semana al rival londinense Chelsea en la Women's Super League. Su camino europeo también se vuelve considerablemente más empinado, con una exigente visita al Camp Nou para medirse al Barcelona y un duelo ante el gigante francés Lyon en el horizonte. Afinar su eficacia en el último tercio seguirá siendo esencial si el Arsenal quiere mantenerse competitivo en todos los frentes.

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