El fichaje de Gordon por el Barcelona complicó el futuro de Rashford. Con Gordon, Raphinha y otros extremos, Hansi Flick tiene sobradas opciones en la banda izquierda.

Según Marca, el club no pagará los 30 millones necesarios para fichar a Rashford. La inversión de 70 millones en Gordon hace innecesario al inglés. Así, Rashford volverá al United para definir su futuro.