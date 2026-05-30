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Marcus Rashford «sigue adelante»: el marginado del Manchester United no renuncia a quedarse en el Barcelona pese a la llegada de Anthony Gordon
Mensaje desafiante en redes sociales
A través de Instagram, el delantero de 29 años publicó fotos de su entrenamiento con el mensaje: «Hay que seguir adelante», ignorando el ruido mediático y centrándose en el fútbol.
Su mensaje llega en un momento crítico: la llegada de Gordon pone en duda su continuidad en el Camp Nou, aunque algunos informes aún alimentan la esperanza de su permanencia.
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El respaldo estructural de Flick
Según Mundo Deportivo, Rashford quiere seguir en Cataluña y no volver a Old Trafford. Confía en las garantías que le ha dado en privado el entrenador del Barcelona, Flick, quien le ha expresado su satisfacción con su rendimiento táctico y desea que se quede en la plantilla la próxima temporada.
El único escollo es económico: el Barça tiene una opción de compra de 30 millones que activaría un contrato de tres años, pero primero debe reducir su masa salarial para cumplir con el límite de La Liga.
Imperturbable ante la espectacular llegada de Gordon
El entorno de Rashford asegura que el fichaje de Gordon por el Barcelona, procedente del Newcastle United por 80 millones de euros, no le afecta. El delantero sabía que el club ya negociaba avanzadamente su incorporación antes de que se cerrara el traspaso.
Mientras la directiva no le comunique que no cuenta con él, el delantero permanece tranquilo y ha pedido a sus agentes que congelen las ofertas de otros clubes europeos.
- AFP
Desafiando el regreso a Old Trafford
Con contrato en el United hasta 2028, Rashford ve estas semanas clave para romper sus lazos con el club inglés. Su objetivo es forzar al Barcelona a pagar la cláusula de 30 millones de euros antes de la pretemporada.
La temporada pasada jugó 49 partidos con el Barcelona, marcó 14 goles y dio 14 asistencias.