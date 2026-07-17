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Marcus Rashford rechaza varias ofertas de traspaso tras expirar la cláusula de rescisión de 40 millones de libras del Manchester United
La cláusula de rescisión expira oficialmente
Según The Athletic, la cláusula de rescisión de 40 millones de libras (53 millones de dólares/47 millones de euros) de Rashford ha caducado. Ahora, cualquier club interesado debe negociar el traspaso directamente con la directiva del United. Esta cláusula se creó para excluir a los dos principales rivales del club: Manchester City y Liverpool.
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Rechazadas ofertas extranjeras muy ventajosas
Según The Athletic, el jugador ha rechazado varias propuestas de traspaso, algunas con un salario superior al de su contrato actual. En adelante, cualquier oferta por el internacional inglés se estudiará conjuntamente. El delantero de 28 años sigue bajo contrato en Old Trafford hasta 2028, aunque no ha jugado con el club desde diciembre de 2024.
Finaliza la cesión del Barcelona
Rashford pasó la temporada pasada cedido en el Barcelona, donde marcó 14 goles y dio 14 asistencias en 49 partidos. El club catalán podía ficharlo por 30 millones de euros, pero decidió no hacerlo. Su plaza la ocupará el también inglés Anthony Gordon, fichado por 80 millones de euros al Newcastle United.
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Finaliza la campaña para el Mundial
Rashford se encuentra con Inglaterra en Norteamérica, preparando el partido por el tercer puesto del Mundial contra Francia. Tras el torneo, el delantero, autor de 138 goles con el United, se unirá a sus compañeros para la pretemporada en Estados Unidos.
Michael Carrick evaluará su estado físico para decidir si forma parte de los planes del club para la próxima temporada.
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