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Marcus Rashford rechaza un acercamiento tardío del Arsenal en el mercado de fichajes para luchar por su sitio en el Manchester United
El Arsenal ve rechazada de forma rotunda su aproximación
El Arsenal busca con urgencia un extremo izquierdo antes del martes por la noche tras la salida de Gabriel Martinelli para fichar por el Al-Hilal. Según el Evening Standard, el conjunto londinense estudió una cesión de última hora de Marcus Rashford, completamente al margen de su persecución en curso de Julian Alvarez.
Sin embargo, Rashford ha rechazado todos los acercamientos. Un traspaso definitivo lejos del Manchester United parecía inevitable a comienzos del mercado, después de que pasara la temporada pasada cedido en el Barcelona y el Aston Villa. Rashford prefería un regreso a Cataluña, pero el Barcelona optó por no activar la cláusula de rescisión de 26 millones de libras de su contrato y fichó en su lugar a Anthony Gordon y Karim Adeyemi.
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Los gigantes turcos se quedan sin el fichaje
Tras el frustrado regreso a España, The Times informa de que Rashford también rechazó el serio interés del Fenerbahce, equipo de la Champions League. El club turco estaba deseando convertirlo en su fichaje estrella del verano. Sin embargo, Rashford dejó claro que no tiene ningún interés en marcharse a la Superliga turca.
En consecuencia, el Manchester United está ahora conforme con mantener a su canterano. El importante salario de Rashford, de 325.000 £ semanales, ha limitado enormemente el grupo de posibles pretendientes capaces de financiar un traspaso permanente este verano, obligándolo a reevaluar sus opciones.
Carrick elogia al delantero tras su regreso
La relación entre Rashford y el entrenador Michael Carrick parece ser el principal motivo de esta repentina decisión de quedarse. Rashford volvió a la acción durante la derrota ante el Hull City, sustituyendo a Patrick Dorgu en el descanso.
Carrick ha quedado muy impresionado con su actitud reciente entre bastidores. El técnico dijo: "Ha sido bastante evidente desde que Marcus volvió a entrenarse con Kobbie [Mainoo] y Licha [Martinez] prácticamente en Dublín que ha vuelto fantásticamente bien, ya sabes". Este voto de confianza tan importante ha reintegrado de forma efectiva a Rashford en el entorno del primer equipo.
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¿Qué pasa ahora con ambos clubes?
El Arsenal debe actuar con rapidez para asegurarse un sustituto de Martinelli antes de que se cierre el mercado de fichajes el martes por la noche. Mientras tanto, Rashford intentará jugar con el Manchester United cuando reciba al Ipswich Town este domingo. El próximo partido representa un importante hito personal, ya que será su primera aparición en Old Trafford desde diciembre de 2024.
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