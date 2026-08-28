El Arsenal busca con urgencia un extremo izquierdo antes del martes por la noche tras la salida de Gabriel Martinelli para fichar por el Al-Hilal. Según el Evening Standard, el conjunto londinense estudió una cesión de última hora de Marcus Rashford, completamente al margen de su persecución en curso de Julian Alvarez.

Sin embargo, Rashford ha rechazado todos los acercamientos. Un traspaso definitivo lejos del Manchester United parecía inevitable a comienzos del mercado, después de que pasara la temporada pasada cedido en el Barcelona y el Aston Villa. Rashford prefería un regreso a Cataluña, pero el Barcelona optó por no activar la cláusula de rescisión de 26 millones de libras de su contrato y fichó en su lugar a Anthony Gordon y Karim Adeyemi.